София беше домакин на конференция на НАТО

Тази седмица София беше домакин на Конференцията на НАТО за ролята на Силите за специални операции при провеждане на операции в много домейни.

Тя беше организирана от Съюзното командване на НАТО по трансформацията и Съюзното командване на силите за специални операции на НАТО със съдействието на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия и Съвместното командване на специалните операции (СКСО). В нея участваха военни експерти от НАТО и страните-членки. Те превърнаха споделения опит в конкретни стъпки, които Алиансът да предприеме, за да ускори придобиването на способности за извършване на по-бързи и по-добре съгласувани действия във всички домейни, синхронизирани с действията извън военната сфера.

„Този форум ни даде възможност да обменим опит в процеса на изграждането на способности за операции в много домейни. За българските специални сили това е възможност да разширят познанията и контактите си. Форумът показа, че всеки един от съюзниците има равен глас в обсъжданията и оформянето на общото ни бъдеще“, заяви командирът на СКСО бригаден генерал Божидар Бойков.

Конференцията поставя акцент върху един ключов въпрос: Какво могат да научат съюзниците от силите за специални операции, за да направят операциите в много домейни по-ефективни?

„Светът става все по-сложен и това води до нови предизвикателства, които поставят на изпитание нашите силни страни по нови начини“, каза вицеадмирал Саймън Аскуит, началник на щаб в Съюзното командване на НАТО по трансформацията. „Силите за специални операции показват как на практика изглежда адаптивността, като обединяват конвенционалните способности, киберспособностите и космическите способности и по този начин насърчават иновациите и формират бъдещето на НАТО.“

Предвид целта на Алианса да има изградени способности за операции в много домейни до 2030 г., конференцията изследва доколко опитът на силите за специални операции в действия в различни домейни, с бързина, прецизност и гъвкавост, може да подпомогне трансформацията на НАТО.

Силите за специални операции отдавна са възприели нужния начин на мислене и са постигнали такава интеграция на операциите в много домейни, каквато сега е необходимо да се постигне и в останалите видове въоръжени сили, комбинирайки военни и граждански инструменти на сила, за да генерира общи ефекти от тактическото до стратегическото ниво. Успехът им се дължи не само на числеността и технологиите, но и на доверието, адаптивността и оперативната съвместимост – качества, които осигуряват предимство при вземането на решения в динамична среда.

„Не можем да си позволим да разглеждаме съвременното бойно пространство само от една перспектива“, каза генерал-майор Тони Търнър, заместник-командир на Съюзното командване на силите за специални операции на НАТО. „За да спечелим днес, трябва да приложим цялостен подход – такъв, който съчетава разузнаване, осведоменост относно бойното поле, устойчиви комуникации и прецизност във всеки един домейн. Силите за специални операции отдавна работят по този начин, като взаимодействат със съвместните командвания, партнират си с държавните институции, работят с цивилни експерти и използват водещи технологии, за да постигнат единство на усилията и резултатите. Правим това по суша, море, въздух, в киберпространството, обхващайки целия електромагнитен спектър, и в космоса. Това е начинът на мислене, който НАТО трябва да възприеме, за да провежда ефективно операции в много домейни.“

Дискусиите се съсредоточиха върху това как интеграцията от изключение да се превърне в рутинна практика. Участниците сравниха скорошни учения, обхващащи всички домейни, с действия и с операции, идентифицираха проблемни моменти и постигнаха съгласие за това в кои области начинът на мислене на силите за специални операции може да увеличи способността на Алианса да оказва въздействие в необходимия мащаб и с необходимата скорост.

По време на работните сесии участниците в конференцията разгледаха по какъв начин би било възможно способностите на силите за специални операции и гражданско-военното сътрудничество да спомогнат за сближаването на националните, съюзните и гражданските усилия, осигурявайки единство на целите и устойчива координация между всички домейни от една страна и гражданските действащи лица, допринасящи за постигането на резултати и оказването на въздействие, от друга.

По време на дискусиите бяха обсъдени модернизирането на командването и управлението така, че да са в съответствие с темпото на операциите в много домейни, при които въздействието се разгръща бързо във времето, пространството и в различните среди.

На форума бяха дискутирани и начините, по които силите за специални операции интегрират способности за стратегически комуникации и кибер средства, за да формират информационната среда, да усилят съюзната когнитивна устойчивост и да разрушат влиянието на противника. Въз основа на изводите от конференцията участниците набелязаха последващи дейности за изготвяне на доктрини, планиране на подготовка и учения, създаване на стандарти за данни и модели за експериментиране с ясни отговорници и срокове, за да се ускори въвеждането на концепцията за провеждане на операции в много домейни. След като бяха определени по-нататъшните стъпки, възниква въпросът кой трябва да ги изпълни. Напредъкът зависи от последващите национални действия. Вицеадмирал Аскуит заяви недвусмислено: „Тези конференции събират ключови участници от целия Алианс, но работата не свършва дотук. Поставени са за изпълнение конкретни цели за способности и следващата стъпка е ясна: да бъдат постигнати. Всеки съюзник има своята роля в превръщането на операциите в много домейни в реалност.“

Следващата голяма конференция за провеждането на операции в много домейни ще се проведе в Хърватия през октомври 2026 г. Тя ще проследи напредъка по задачите, поставени в София през тази седмица, и ще даде начало на следващия кръг от действия, които превръщат концепциите в развърнати способности.

Предвид това, че Алиансът планира да постигне реални способности за операции в много домейни до 2030 г., едно послание от тази конференция звучи ясно: Успехът ще зависи не само от придобиването на по-добри системи, но и от интегрираност, оперативна съвместимост и общ начин на мислене, който позволява на НАТО да мисли и действа като едно цяло.

Facebook

Twitter



Shares