Програма на вицепрезидента Йотова за утре

На 26 ноември, сряда, от 17.00 часа в Университета за национално и световно стопанство (Аула „Максима“) вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на тържественото отбелязване на 35-годишнината на катедра „Политология“ и връчването на дипломите на завършващите студенти от юбилейния випуск.

От 18.00 часа в Българската академия на науките (зала „Проф. Марин Дринов“) вицепрезидентът ще участва в официалната церемония по награждаване на победителките в Националната програма „За жените в науката“. Програмата, която отбелязва своята 15-годишнина, се осъществява в партньорство между Националната комисия за ЮНЕСКО – България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и L’Oréal България.

Facebook

Twitter



Shares