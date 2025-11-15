Президентът: Управляващите си гласуваха индулгенции за безконтролната дейност на особения търговски управител в „Лукойл“, които им развързват ръцете за безобразия

Когато изчезне дебатът в парламента, изчезва и политиката и на нейно място идва диктатурата, заяви държавният глава

Беше пределно ясно, че ще има лиценз за „Лукойл“ не само за България, а за всички европейски страни, защото САЩ са стратегически съюзник за Европа. Всички опити за героични пози, за демонстрации на някакви супер постижения в дипломацията звучат леко нелепо на този фон. Това заяви президентът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос за дерогацията от 6 месеца, която България получи от САЩ за българските дружества на „Лукойл“.

По думите на президента показателен е начинът, по който менторите на управляващите са се опитали да се възползват от казуса със санкциите за „Лукойл“. „Беше прокаран един закон, чиято същност издава истинските им намерения, които водят към ситуации като „Булгартабак“ и КТБ“, заяви Румен Радев. Президентът призова обаче тези, които искат да се възползват от закона, който им развързва ръцете за безобразия, без да бъдат контролирани, да не си правят илюзиите, че ще могат да се възползват от ситуацията, както са направили с „Булгартабак“ и КТБ. „Това няма да се случи, защото играта е много по-голяма и извън тях“, каза държавният глава.

Президентът посочи, че със закона, уреждащ новия статут на особения търговски управител в „Лукойл“, управляващите са премахнали гаранциите за контрол и са дали правомощия за разпореждане с акциите и собствеността, което е в разрез с Конституцията и неприкосновеността на частната собственост. „От сега те си гласуваха индулгенции, така че особеният търговски управител да не подлежи на административен и съдебен контрол, което е извън националния и европейски правен мир“, каза Румен Радев.

Президентът допълни, че и самото назначаване на особения търговски управител вчера е извън закона, защото според приетите текстове той трябва да разработи подробен шестмесечен план за дейността и да го представи в Съвета по сигурността към Министерския съвет, където да бъде одобрен. „Кога Румен Спецов разработи такъв подробен шестмесечен план, кога се запознаха членовете на този съвет, кога го одобриха, като той даже не е присъствал на заседанието? Това е дейност, която в зародиш е в нарушение на закона и има огромен риск тя да води до абсолютни закононарушения“, допълни държавният глава.

На въпрос защо секретарят на президента по сигурност и отбрана не е присъствал на заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, Румен Радев посочи, че няма смисъл представители на президентската институция да участват в постановки като декор, при положение че един от менторите на коалицията е заявил още преди заседанието, че особеният търговски управител е вече определен.

Държавният глава заяви, че управляващите са погазили всички правни, политически и морални норми с начина, по който се процедира в българския парламент. По думите на президента в основата на тази опасна тенденция са тези, които стоят над българското правителство – силна неформална власт, налагаща своите решения на тъмно. По-голямата криза от потенциалната криза с горивата е тази в българската политика, посочи Румен Радев и даде за пример липсата на дебати по законите в Народното събрание и комисиите в него. „Когато изчезне дебатът, изчезва и политиката и на нейно място идва диктатурата. Вече Конституцията няма значение, законите и аргументите нямат значение и това е наистина много опасна тенденция, каза президентът.

Във връзка с намеренията страната ни да поиска отсрочка за 2028 г. на задълженията по договора за втория етап на доставката на самолетите F-16 Block 70, държавният глава посочи, че големият проблем в момента е липсата на достатъчно наземно оборудване за изтребителя, което българската страна не е заявила, за да се поддържа самолетът в изправност. “Това е съвременен изтребител с огромни възможности, но за да ги използваме, трябва да има надеждна поддръжка на земята, така че да бъде поддържан в оперативна готовност и да лети“, каза Румен Радев и припомни, че през 2019 г. пакетите за логистична поддръжка и наземно оборудване бяха драстично орязани, за да влязат в зададена рамка. „Още тогава наложих вето не за самолета, не за САЩ, както много спекулират, а с ясното убеждение, че така самолетът ще има огромни проблеми да бъде поддържан. И те се проявяват днес“, допълни държавният глава. Румен Радев призова правителството час по-скоро да сключи нов договор за интегрирана логистична поддръжка, така че изтребителите да могат да летят, а техническите откази, които нормално възникват, да бъдат отстранявани навреме.

Проектът на държавен бюджет за 2026 г. е бюджет за политическо оцеляване, за купуване на електорална любов, но последствията ще ги плащаме ние, защото води към една още по-голяма задлъжнялост, заяви президентът в отговор на въпрос. Румен Радев допълни, че проектът е олицетворение на липса на уважение към партньорите от Тристранния съвет заради начина, по който е бил изготвен, представен, комуникиран.

Попитан за срещата си тази седмица с министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто, президентът заяви, че по време на разговора са обсъдени предизвикателствата, пред които е изправена Европа. „Необходим е политически диалог и анализ на тези предизвикателства, необходимо е обединяване на усилията и взаимодействие“, допълни Румен Радев. Президентът добави, че винаги приема срещи с министрите на външните работи на партньорски и съюзнически държави. „Аз не мога да заведа насила министъра при неговия колега министър на външните работи на България и при правителството“, допълни Румен Радев в отговор на въпрос защо Петер Сиярто е провел среща само с държавния глава по време на посещението си в София.

