За осма поредна година в Русе се провежда специализираното изложение „Дунавски овощари“

Повече от 15 местни производители и близо 20 водещи фирми от цялата страна се включиха в осмото поред специализирано изложение „Дунавски овощари“, което се провежда в момента в зала „Арена Русе“. На площ от над 3000 кв.м. своите екологично чисти продукти представят овощари, фермери, както и преработватели на плодове и зеленчуци. Посетителите могат да се запознаят и с пълната гама от продукти и услуги за сектора, събрани на едно място. Инициативата се организира от сдружение „Съюз на дунавските овощари“ с председател на Управителния съвет Николай Колев, както и с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. Сред гостите ба събитието бяха областният управител Драгомир Драганов, заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев и заместник-кметът Златомира Стефанова. По думите на Драганов земеделието и в частност овощарството е стратегически сектор за всяка държава. „То не е само в основата на продоволствената сигурност, но и на икономическа стабилност, осигурявайки поминък за цели региони, като същевременно често подпомага опазването на околната среда и запазването на традициите. Затова е жизненоважно държавата да бъде надежден партньор на производителите. Необходима е последователна и предвидима политика, която да подкрепя иновациите, модернизацията, въвеждането на нови технологии, устойчивите практики и реалните потребности на бранша. Българското правителство прави всичко възможно, защото ние – представителите на държавата, разбираме напълно, че подкрепата не се изчерпва само с финансиране, асъщо включва добра нормативна среда, ефективни услуги, модерни изследователски програми и активен диалог между институциите и производителите“, сподели от своя страна Драганов. Той посочи още, че родното производство е конкурентно както на вътрешния, така и на международния пазар. По негови думи форумът е пространство, в което опитът и стремежът към развитие се преплитат в обща цел: силно, устойчиво и конкурентоспособно българско овощарство.

„Както е нормално, хората очакват подкрепа. Производителите желаят да в тези трудни моменти, когато виждаме комбинацията от измръзвания, суша, градушки и всякакви други природни катаклизми, тази година просто за тях беше много трудна, да сме до тях и ние правим всичко посилите си да сме до тях и да сме им партньор, така както трябва да бъде“, сподели заместник-министърът. „Тази година в региона, както в цялата страна, беше изключително трудна. Аз съм от 15 години в бранша, такава година не съм виждал. Навсякъде имаше масово измръзнали плодове, нулева реколта, на пръсти се борят стопанствата, които имат някаква реколта въобще изобщо. Добре, че е Министерството на земеделието и храните, ние постоянно сме в диалог с тях да ни помагат в такава година, защото иначе сме загинали. Преди 20 април не сме правили застраховки. Ако не е помощта от Министерството просто всички производители биха фалирали“, заяви от своя страна Николай Колев. Той поясни, че в региона над 95% от площите са пропаднали. „Общо 5 000 производители подадоха заявления за пропаднали площи, като почти 300 000 дка. са засегнатите земи. Това е бедствие от такъв мащаб, което явно и по възрастните производители не помнят, когато си говорихме с колегите им от бранша. Така че наистина опитахме се адекватно да реагираме, все още не са изплатени на всички помощите, но се надявам до края на следващата седмица или най-късно до края на месеца да постъпят по сметките им още средства“, отбеляза заместник-министър Янчев. „Това са средства, които са за разходите, защото въпреки, че нямаме реколта, разходите продължават, дърветата трябва да са в добро здраве, орязани, за да може следващата година да разчитаме на добив от тях и тези средства са изключително необходими на производителите, защото много от тях дължат още суми на доставчиците си. Те трябва да бъдат разплатени. В противен случай няма да получат препарати за растителна защита и торове за следващите години.За моя голяма радост ябълката при мен тази година от оцеля. Крушата е почти с нулева река, но ябълката оцеля. Но в региона градините с ябълка се борят на пръстите, за съжаление. Много колеги изкорениха ябълката като една неперспективна култура. Всички кайсии, череши, сливи, праскови, масово замръзнаха в региона“, обясни Колев. Като друг проблем той посочи, че все още няма големи преработвателни предприятия в региона. „Всеки се опитва да се спасява сам за себе си, да прави някакво малко производство, за да затвори цикъла, защото продажбата само на суровина е много трудно. Всички тук производители, които виждате с преработка, те са малки производители, които се опитват да затворят цикъла и да добавят стойност към техния продукт“, обясни Колев. „Аз мога да похваля производителите от Русе и от района, че всъщност те са с най-доброто ниво в България на сдружаване и това е начинът те да предлагат и да са конкурентни за пазара, като определят те количества, качество и ниво на доставки, като те задават темпо в този бизнес и в случая всички инструменти и в старата програма и в стратегическия план са насочени към повишаване на нивото на добавяна стойност на земеделската продукция“, обясни заместник-министърът на земеделието и храните. „Сдружението на Дунавските овощари го сформирахме като сдружение с нестопанска цел още през 2014-тагодина, но през цялото това време ние се опитваме да направим следваща крачка, която да сдружи тези производители и да направим такова сдружение с стопанска цел, с обща марка на пазара. Много е трудно, все още не сме успели да го постигнем, но с бавни крачки вървим точно в тази посока. В региона имаме 400 члена овощари. Това не са всички овощари в региона, но голяма част от тях членуват в нашето сдружение. И така вървим заедно напред“, категоричен бе Колев.

От своя страна заместник-кметът Златомира Стефанова посочи, че подобни инициативи ни карат да се гордеем, че имаме такава хубава българска продукция. „Вие влагате много упорит труд и постигате много. Никой не може да се справи сам, институциите заедно с бизнеса и хората, които се трудят, трябва да са заедно“, посочи тя и апелира винаги да се стремим да избираме българското.

На форума присъстваха още директорът на Областната служба „Земеделие“ Владимир Тедески, директорът на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Анета Карагьозова и Деница Гаджева от офиса в Русе на Националната служба „Съвети в земеделието“. „Форумът е организиран прекрасно. Изпращаме изключително тежка година, но с още общи усилия ще успеем да преодолеем и това препятствие, с което сесблъскахме за поредна година. Всички проблеми ще бъдат решавани, ще работим за справянето с тях ефективно“, посочи Тедески.

