Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Целта на законопроекта е подобряване на управлението на химикалите, включително живак, в самостоятелен вид, в смеси и в изделия чрез намаляване на риска за здравето на хората и околната среда от неблагоприятни въздействия.

Прекратява се употребата на дентална амалгама от 2025 г., освен в случаите когато специфични медицински състояния на пациентите налагат това (напр. алергии). Освен това се намалява използването на живак в обществото чрез ограничаване на търсенето и предлагането му в състава на продукти (внос, износ, производство).

С въведените промени се постига еднакво прилагане на правилата за класифициране на химичните опасности и предоставяне на информация за тях от всички участници във веригата на доставки за химикалите с критично ниво на опасност поради присъщи свойства да нарушават функциите на ендокринната система, устойчиви, мобилни и токсични, невротоксични и др.

За икономическите оператори се опростява предоставянето на информация за химични опасности, като същевременно се осигурява възможност информацията да стане по-достъпна и разбираема за потребителите на химикали.

С промените се постига също и изясняване на правилата за онлайн предлагане и рекламиране на химични вещества и се въвеждат задължения за уведомяване на токсикологичните центрове от дистрибуторите при търговия между държавите членки в случай на преетикетиране и смяна на търговската марка на химични смеси. Определянето на нов орган-токсикологичен център ще осигури на България достъп до платформата на Европейската агенция по химикали, което от една страна ще предотврати риска за българските потребители, употребяващи в домашни и/или промишлени условия химични смеси, а от друга ще облекчи икономическите оператори при изпълнение на задълженията им да нотифицират пусканите на територията на България смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или на физичните ефекти.

С изменението се осигуряват необходимите условия за прилагането на три европейски регламента.

