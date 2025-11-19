сряда, ноември 19, 2025
Последни:
Региона

ХI Национален студентски фолклорен фестивал „Срещи на приятелството“ ще се проведе във Варна

Редактор

От 20 до 22 ноември в Народно читалище „Отец Паисий – 1934 г.“ ще се проведе ХI Национален студентски фолклорен фестивал „Срещи на приятелството“.

Официалното откриване на проявата ще бъде на 20 ноември от 18:30 ч.  

Във фестивала ще вземат участие фолклорни студентски състави от Варна и страната. Специален гост-изпълнител на тазгодишното издание ще бъде Образцов център за художествено възпитание „Щефан Няга“ от гр. Твърдица, Република Молдова.

Фестивалът се организира от Дирекция „Образование и младежки дейности“ към  Община Варна в партньорство с Фолклорен ансамбъл „Гергана“ към Техническия университет във Варна. 

Събитието е предпоставка за изява на български и чуждестранни студенти и осигурява среда за трайни творчески контакти и взаимоотношения. Създава   възможност за съхраняване на българската културна идентичност и фолклорно изкуство, посочват организаторите. 

Входът за фестивала е свободен.

Интересно от мрежата

Вижте още

Хор „Милка Стоева“ спечели Сребърен диплом на Международния хоров фестивал Canta al mar 2025 в Испания

Редактор

Семинар за здравословното хранене и неговото значение за превенцията на болести – на 7 ноември в РЗИ Габрово

Редактор

Златомира Стефанова даде началото на дългоочаквания фестивал „Urban Wine Fest Ruse“

Редактор

Pin It on Pinterest