Министър Димитров ще посети Китай за участие в Българо-китайската междуправителствена смесена комисия

Министърът на туризма д-р Илин Димитров ще посети Китай като част от делегацията на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев за участие в 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Целта на визитата е разширяването на двустранните икономически отношения и откриването на нови възможности за българския бизнес. Министър Димитров ще проведе среща с китайския министър на културата и туризма Сун Йели, на която ще бъдат обсъдени перспективите за задълбочаване на сътрудничеството. Китай е един от най-значимите и динамично развиващи се туристически пазари в света. През 2025 г. страната е посрещнала над 68 млн. международни посетители, а разходите на чуждестранните туристи са достигнали 135 млрд. долара. Прогнозите за 2026 г. са Китай отново да се превърне в най-големия пазар за изходящ туризъм в света, като се очаква разходите на китайските туристи зад граница да достигнат близо 280 млрд. долара. За България това очертава голям, все още недостатъчно разработен потенциал за привличане на повече китайски туристи и за позициониране на страната ни като атрактивна дестинация.