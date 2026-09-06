Премиерът Радев: Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си
Скъпи сънародници,
На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството.
През историческата 1885 г. България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни.
Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си.
Честит празник!