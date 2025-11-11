Концесионерът на летището в Бургас ще инвестира 100 млн. лв. в рехабилитация на пистата

Концесионерът на летището в Бургас ще инвестира нови 100 млн. лв. в рехабилитация на пистата.

Стартът на мащабния проект бе даден, на символичната дата от сключването на концесията между Министерството на транспорта и съобщенията и Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

„Проектът е пример за успешно публично-частно партньорство между държавата, концесионера и местните власти, което води до модернизация, безопасност и устойчиво развитие“, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Ангел Забуртов по време на церемонията по първа копка. Той отбеляза, че пистата е ремонтирана само веднъж през 1980 г., а след повече от 40 години експлоатация е достигала края на своя жизнен цикъл.

„През 19-те години от началото на концесията на летищата в Бургас и Варна концесионерът е инвестирал над 400 млн. лв. в развитието на инфраструктурата и е изплатил над 400 млн. лв. концесионни такси“, заяви зам.-министър Забуртов.

От своя страна главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Михаел Ройш подчерта, че тази инвестиция от 100 милиона лева е стратегическа за бъдещето на Летище Бургас и региона. „Да инвестираме днес означава да поставяме основите на възможностите на утрешния ден.“

Проектът включва реконструкция на 3 200-метровата писта, модерна осветителна и дренажна система, както и пълна модернизация на зоните за безопасност. Ремонтът се изпълнява от българската компания „Стимекс“ ЕООД, като паралелно се извършват и строително-ремонтни дейности по перонните площи. По време на строителните дейности летището ще бъде временно затворено за полети, а редовната работа се очаква да се възобнови в началото на летния сезон.

На официалната церемония присъстваха представители на държавните институции, местната власт и бизнес партньори, сред които областният управител на Бургас Владимир Крумов, зам.-кметът на община Бургас Станимир Апостолов, кметът на община Поморие Иван Алексиев, ръководителят на международните дейности във „Фрапорт АГ“ Холгер Шеферс, председателят на Надзорния съвет на „Фрапорт Туин Стар“ Деница Вайсмантел и членът на Надзорния съвет Христо Тодоров.

Facebook

Twitter



Shares