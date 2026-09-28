Какво трябва да знае всеки шофьор при лека катастрофа, в кои случаи може да се използва двустранен констативен протокол и кога трябва да се обадим на 112

Дори леко пътнотранспортно произшествие може да се превърне в стресова ситуация. Първият въпрос след като се уверим, че всички са добре, обикновено е: трябва ли да извикаме полиция, или можем да попълним двустранен протокол?

Двустранният констативен протокол за ПТП позволява определени произшествия само с материални щети да бъдат документирани от самите участници, без да е необходимо на място да пристига екип на „Пътна полиция“.

Той обаче не може да се използва при всяка катастрофа. Затова всеки водач е добре да знае кога се попълва двустранен протокол и кога това не трябва да се прави.

Кога се попълва двустранен протокол?

Основното правило е сравнително лесно за запомняне.

Двустранен констативен протокол се попълва, когато при пътнотранспортното произшествие има само материални щети и между участниците има съгласие относно обстоятелствата около катастрофата.

Това означава, че двамата водачи трябва да са на едно мнение как е настъпил инцидентът и да могат ясно да опишат обстоятелствата в протокола.

Според информацията на МВР двустранен протокол се използва при ПТП с участието на две превозни средства.

Най-важните условия

На практика двустранен протокол може да бъде използван, когато са изпълнени необходимите условия:

при произшествието има само материални щети;

няма пострадали хора;

участват две превозни средства;

водачите са съгласни относно обстоятелствата около произшествието;

няма съмнение, че някой от участниците е употребил алкохол или наркотични вещества;

няма съмнение, че някой от водачите е неправоспособен.

При тези условия участниците могат да документират произшествието с двустранен констативен протокол.

Кога НЕ се попълва двустранен протокол?

Това е не по-малко важно.

Ако при катастрофата има пострадал човек, двустранният протокол не е подходящият документ.

Такъв протокол не трябва да се попълва и когато има съмнение, че участник в произшествието е употребил алкохол, наркотични вещества или техни аналози.

Същото важи, ако има съмнение, че водачът няма необходимата правоспособност за управление на автомобила.

Когато между участниците няма съгласие относно обстоятелствата, те не трябва просто да попълнят двустранен протокол, за да приключат случая. Според указанията на МВР при разногласие участниците уведомяват съответната служба за контрол чрез телефон 112 и изпълняват дадените им указания.

Двустранен протокол не се използва и когато в произшествието участват повече от две превозни средства.

Какво правим веднага след катастрофата?

Преди документите най-важни са хората.

Проверете дали има пострадали. Ако някой е ранен или има съмнение за травма, ситуацията вече не е обикновено ПТП само с материални щети.

Ако няма пострадали и са налице условията за двустранен протокол, двамата водачи трябва спокойно да установят обстоятелствата около произшествието.

Когато между тях има съгласие, превозните средства трябва да бъдат преместени така, че да не възпрепятстват движението, след което се попълва двустранният констативен протокол.

Практично е преди преместването на автомобилите, когато това може да бъде направено безопасно, да се направят снимки на тяхното положение, видимите щети, регистрационните номера, пътната маркировка и обстановката около мястото на произшествието.

Как се попълва двустранен протокол?

Тук спокойствието е особено важно. Не бързайте само защото зад вас се образува движение.

В протокола трябва внимателно да бъдат нанесени данните за участниците, автомобилите и застраховките, както и информацията за мястото, датата и обстоятелствата около произшествието.

Особено внимание трябва да се обърне на схемата на катастрофата и отбелязването на обстоятелствата.

Преди подписването двамата участници трябва да проверят написаното. Документът трябва да отразява една и съща версия на случилото се, приета от двамата водачи.

Не подписвайте протокол, чието съдържание не разбирате или с което не сте съгласни.

Трябва ли винаги да викаме КАТ при лека катастрофа?

Не.

Именно това е една от основните функции на двустранния протокол – когато са изпълнени законовите условия, произшествието с материални щети може да бъде документирано между участниците, без посещение на „Пътна полиция“.

МВР посочва, че когато няма пострадали, няма разногласия между участниците, няма съмнения за употреба на алкохол или наркотични вещества или за неправоспособен водач и са изпълнени останалите изисквания, участниците могат да преместят автомобилите и да попълнят двустранен протокол.

А ако другият шофьор не е съгласен?

Тогава ситуацията е различна.

Ако единият водач твърди едно, а другият – друго, липсва едно от основните условия за използването на двустранния протокол: съгласие относно обстоятелствата на ПТП.

В такъв случай според МВР участниците трябва да уведомят съответната служба за контрол чрез 112 и да изпълнят получените указания.

Откъде се взема бланка за двустранен протокол?

Застрахователите, които предлагат задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно два екземпляра от бланката за двустранен констативен протокол при сключването на договора, както и при поискване.

Важно е да се знае, че протоколът може да бъде валиден и когато конкретната бланка не е предоставена от застрахователя.

Затова е добра идея винаги да държите бланка на двустранен протокол в автомобила заедно с останалите необходими документи.

Какви грешки да избягваме?

Една от най-сериозните грешки е двустранен протокол да бъде използван автоматично при всяка „лека“ катастрофа.

Малките щети сами по себе си не са достатъчни. Трябва да са изпълнени и останалите условия.

Не подписвайте документа, ако не сте съгласни с описанието на произшествието. Не оставяйте важни полета непопълнени и проверете внимателно данните на другия автомобил и водач.

Също така не приемайте, че видимо малкият удар означава непременно, че случаят е подходящ за двустранен протокол. Ако има пострадал човек или някое от останалите обстоятелства, които изключват използването му, трябва да се действа по съответния ред.

Двустранният протокол спестява време, но трябва да се използва правилно

Най-лесният начин да запомним кога се попълва двустранен протокол е следният: при ПТП между две превозни средства, при което има само материални щети и участниците са съгласни относно обстоятелствата, при липса на основания, които налагат намесата на компетентните органи.

При съмнение за алкохол или наркотици, неправоспособност, наличие на пострадали или спор между водачите не трябва да се разчита на двустранния протокол като обикновено решение на ситуацията.

Затова една празна бланка в жабката и предварителното познаване на правилата могат да спестят много объркване в момент, в който и без това напрежението е високо.