Тръмп за задържаните край база „Феърфорд“: Знаем всичко за заподозрените

Президентът на САЩ заяви, че скоро ще бъде оповестена допълнителна информация за петимата задържани мъже

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира случая с петимата мъже, задържани в близост до британската военновъздушна база „Феърфорд“.

По думите на американския президент властите разполагат с подробна информация за заподозрените.

„Знаем всичко за тях“, заяви Тръмп във връзка със задържаните.

Той посочи още, че в близко време ще бъде оповестена допълнителна информация за случая.

Към момента в предоставената информация не се посочват подробности за самоличността на петимата мъже, причините за задържането им или обстоятелствата около инцидента край военновъздушната база.