Тръмп за задържаните край база „Феърфорд“: Знаем всичко за заподозрените
Президентът на САЩ заяви, че скоро ще бъде оповестена допълнителна информация за петимата задържани мъже
Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира случая с петимата мъже, задържани в близост до британската военновъздушна база „Феърфорд“.
По думите на американския президент властите разполагат с подробна информация за заподозрените.
„Знаем всичко за тях“, заяви Тръмп във връзка със задържаните.
Той посочи още, че в близко време ще бъде оповестена допълнителна информация за случая.
Към момента в предоставената информация не се посочват подробности за самоличността на петимата мъже, причините за задържането им или обстоятелствата около инцидента край военновъздушната база.