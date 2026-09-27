Иван Шишков посещава Хасково и Кърджали в рамките на „Регионите говорят“

Регионалният министър ще инспектира проект в Хасково и ще проведе срещи с областните управители и кметове от двата региона

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети утре, 28 септември, Хасково и Кърджали в рамките на инициативата на министерството „Регионите говорят“.

Програмата започва в 9:30 часа в Хасково, където министърът ще инспектира изпълнението на проект за преодоляване на неравенствата в Южния централен район по направлението Хасково – Харманли – Свиленград.

Проектът е финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. и включва основен ремонт и консервация на сградите на художествена галерия „Атанас Шаренков“, както и благоустрояване на дворното пространство.

От 10:00 часа в сградата на Областната администрация е предвидена среща с областния управител на Хасково Тодор Иванов и кметове от областта. Около 11:30 часа ще се проведе брифинг за медиите.

След Хасково министърът ще посети Кърджали

По-късно Иван Шишков ще бъде в Кърджали, където инициативата „Регионите говорят“ ще продължи със среща с областния управител Бисер Николов и кметове от региона.

Началото е предвидено за 14:30 часа в сградата на Областната администрация.

В срещата ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Брифингът за медиите е планиран за около 16:00 часа.

В срещите в Хасково и Кърджали ще се включи и изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков.