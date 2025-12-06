събота, декември 6, 2025
Иван Иванов: Когато правителството има цел, резултатите не закъсняват

Редактор

Министърът на регионалното развитие откри обновената водопроводна мрежа в село Едрево


“Когато има управление, което иска да работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Доказателство за това е обновеният водопровод със средства от държавата в село Едрево”. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на откриване на проекта. По думите му все още има проблемни населени места и затова една от задачите на правителството е да реши тази криза. “Вярвам, че българските граждани отчитат този факт и в следващите месеци ще имаме възможност да продължим тази Инвестиционна програма”, каза още Иванов. “Поздравявам кмета на община Николаево и неговия екип за работата им”, каза още Иванов. 

От своя страна кметът благодари за съдействието на министъра и екипа на МРРБ и подчерта, че с инвестицията се разрешава проблем на повече от 15 години. 

Гости на събитието бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на местната власт.

