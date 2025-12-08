България получава финансиране за мониторинг и обезвреждане на остарели пестициди

Две споразумения на стойност 16,5 млн. швейцарски франка подписа България по Швейцарско-българската програма за сътрудничество.

Средствата са предвидени за изпълнението на две програми – „Мониторинг, контрол и обезвреждане на остарели пестициди и мерки за превенция“ и „Борба с корупцията и насърчаване на интегритета“.

Церемонията по подписването се състоя в Министерския съвет в присъствието на вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министъра на околната среда и водите Манол Генов, министъра на правосъдието Георги Георгиев и посланика на Швейцария в България Н.Пр. Пиер Хагман.

Чрез Програмата „Мониторинг, контрол и обезвреждане на остарели пестициди и мерки за превенция“ България надгражда успешно реализирани дейности по Първия швейцарски принос. Посланикът на Швейцария подчерта, че програмата представлява значима инвестиция в опазването на околната среда, а министър Манол Генов отбеляза, че тя ще подпомогне в значителна степен изпълнението на националната стратегия за управление на отпадъците и намаляване на рисковете за здравето и природата.

Програмата „Борба с корупцията и насърчаване на интегритета“ е насочена към подкрепа на реформите за утвърждаване на прозрачност и почтеност в публичния сектор. Министърът на правосъдието Георги Георгиев уточни, че с подписването на споразумението се поставя акцент върху повишаването на капацитета за оценка на корупционния риск, както и върху подобряването на управлението и анализа на данни от инспекторатите в държавната администрация.

В заключение посланик Хагман подчерта, че двете програми са израз на последователния ангажимент на България и Швейцария за укрепване на демократичните процеси, прозрачността и върховенството на закона.

