Вълнуващият „Кръговрат“ с най-престижното отличие на „Бургас извън сезона“

Вълнуващият филм „Кръговрат“ на Антон Колев и Гергана Филипова спечели най-престижното отличие на младежкия кинофестивал „Бургас извън сезона“, получавайки наградата за Най-добър филм на ученици и студенти.

В главната роля бе Гергана Филипова, режисьор е Антон Колев, сценарист – също Гергана Филипова, оператор – Антонина Атанасова, а продуцент – Ина Йорданова. Отличието беше връчено лично от кмета на Бургас Димитър Николов.

„Благодаря на всички, които се включиха в конкурса със своите филми. Всичко това нямаше как да се случи без активното ни партньорство с Фондация „Любен Гройс”. Само за 2 години така свикнахме с Театралния колеж, че вече не можем да си представим живота без тях – в и извън сезона“, заяви Николов.

„Не спирайте да се предизвиквате. Вдъхновявайте се! Вярвайте! Вълнувайте се! Търсете магията в себе си! И бъдете!“ – каза развълнувано Антон Колев при получаването на наградата.

Бургаската публика имаше възможност днес в Културен дом НХК да види всички късометражни филми, създадени в рамките на фестивала. Форумът е посветен на най-младото поколение кинотворци – ученици и студенти, които заснемат продукциите си на територията на община Бургас. Уникалното условие на фестивала беше всички проекти да бъдат реализирани в града и околностите му, както и да разказват истории, свързани с Бургас извън активния туристически сезон. Жанрът и стилът са напълно свободни – допустими са игрални, документални и експериментални форми с продължителност до 15 минути.

Тази година бяха подадени 24 идеи за филми, от които 12 проекта получиха покана за участие. 10 екипа успяха да реализират своите концепции, а 9 филма завършиха и достигнаха до финалната прожекция, обяви от сцената Георг Киряков, който е преподавател в ТК“ Любен Гройс“- клас Бургас и бе водещ на церемонията.

Журито беше в състав: Александър Донев (председател), Иван Ничев, Ваня Николова, Димитър Стоянович и сценаристът Георги Иванов. Бяха връчени и първите дипломи за творчески постижения, сред които – на актьора и президент на Фондация „Любен Гройс“ Роберт Янакиев.

Сред отличените продукции се открои „Бургас този, който не познаваш“ на режисьор Рая Русева и оператор Наталия от класа на Димитър Маринов, филм, който впечатли с искрената си емоция и силната връзка с бургаската атмосфера. Самият Маринов сподели за решението си да даде тласък и хорозонти на младите таланти така: „Бургас избра мен.“

Филмът „Среща извън сезона“ на Александър Джимджинов по идея на Ния Бъчварова бе отличен за начина, по който интерпретира темата като време за израстване, преодоляване на неудовлетвореността и съхраняване на надеждата чрез визуална и музикална експресия.

Документалният филм „През твоите очи“ на Йоана Димитрова и Надежда Дернева представи силната връзка на три жени с града и получи награда за документален късометражен филм връчена от Диана Саватева.

Играният филм „Мечтай“ на Маргарита Спиридонова, базиран на реални събития също бе отличен,като наградата връчи Михаил Хаджиянев.

Директорът на фестивала проф.Михаил Михайлов съобщи, че от следващата година „Бургас извън сезона“ ще придобие международен статут – естествено продължение на стремежа да се подкрепя и развива младото кино. По думите му, градът продължава да вдъхновява творците със своята особена енергия: „Магията Бургас“.

Събитието се осъществява с финансиране и подкрепа от Плана за възстановяване и устойчивост чрез Министерството на културата, на Община Бургас и Фондация „Бургас 2032”, а проектът, по който се случват дейностите е „Бургас – пристан зелен на изкуствата”.

Facebook

Twitter



Shares