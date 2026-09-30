Министър Росица Карамфилова и френският посланик Мари Дюмулен разговаряха за екологичните приоритети и възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество

Климатичната адаптация, кръговата икономика, управлението на отпадъците и опазването на морските екосистеми бяха сред основните теми на срещата между министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и посланика на Франция в България Мари Дюмулен.

Разговорът беше посветен на приоритетите на България в областта на околната среда и климата, европейските политики и възможностите за разширяване на сътрудничеството между двете страни.

„Опазването на околната среда е сред приоритетите на нашето правителство. Работим за устойчиво управление на природните ресурси и за включване на екологичните цели в секторните политики“, заяви Карамфилова.

Сред основните направления в работата на МОСВ тя посочи подобряването на качеството на въздуха, устойчивото управление на водите, опазването на биоразнообразието, разделното събиране и рециклирането на отпадъци и ускоряването на прехода към кръгова икономика.

Климатичната адаптация сред основните приоритети

Министър Карамфилова подчерта значението на адаптацията към климатичните промени и заяви намерението си да участва в сегмента на високо равнище на предстоящата конференция на ООН по изменение на климата – COP31 в Анталия.

По време на срещата беше обсъдено и въздействието на т.нар. „бърза мода“ и онлайн търговията от трети страни върху количеството генерирани отпадъци.

Сред темите бяха още продуктовите такси, рециклирането и изграждането на системи за разделно събиране на текстил. Българската и френската страна разгледаха възможностите за обмен на опит в подкрепа на по-устойчивите модели на производство и потребление.

Опазването на морските екосистеми също във фокуса

Карамфилова представи ангажиментите на България за опазване и възстановяване на морските и крайбрежните екосистеми, както и за ограничаване на замърсяването на морето.

Тя информира френския посланик и за напредъка по ратификацията на Споразумението BBNJ, свързано с опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в зоните извън националните юрисдикции.

Министърът даде висока оценка на двустранните отношения и благодари за ангажираността на Посолството на Франция и Френския институт с инициативата „Екообщина“.

„Уверена съм, че ще продължим активния диалог и съвместната работа в областта на околната среда, водите и климата както на двустранно, така и на европейско и международно равнище“, заяви Росица Карамфилова.