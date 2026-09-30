Външният министър постави акцент върху икономическата дипломация, свързаността, инвестициите и модернизирането на консулските услуги

България има потенциала да бъде ключов регионален фактор, който предлага решения, изгражда партньорства и превръща стратегическото си местоположение във възможности за свързаност, сигурност и икономическо развитие. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред участниците в Годишното общо събрание на Асоциацията на почетните консули в България.

Петрова посочи, че усложнената среда за сигурност, продължаващите международни конфликти и икономическата несигурност изискват ясни приоритети, устойчиви институции и последователна защита на стратегическите интереси на страната.

„Външната ни политика трябва да бъде умерена и прагматична, но и ясно ориентирана към собствените ни интереси“, заяви министърът.

Тя подчерта значението на членството на България в Европейския съюз и НАТО за сигурността и стабилността на страната.

„България не е периферия“

Според Петрова страната трябва не просто да участва в съюзите, в които членува, а ясно да определя своята роля и принос.

„България не е периферия. Нашето географско положение ни дава потенциала да бъдем входна точка към Европа и естествена връзка с Централна Азия и Персийския залив чрез развитието на транспортни, енергийни, дигитални и търговски коридори“, посочи тя.

По думите ѝ целта е този потенциал да бъде превърнат в реални инфраструктурни проекти, инвестиции и дългосрочни международни партньорства.

Като важна възможност в тази посока министърът посочи Регионалната среща на върха за свързаност, на която България ще бъде домакин през 2027 г. Форумът трябва да даде възможност конкретни регионални проекти да бъдат поставени в по-широк европейски контекст.

Три приоритета пред българската дипломация

Петрова очерта три основни направления в работата на Министерството на външните работи – засилване на икономическата дипломация, модернизиране и дигитализация на консулските услуги и по-ефективно разпределение на дипломатическия ресурс спрямо съвременните икономически и геополитически условия.

Специален акцент беше поставен върху необходимостта политическият диалог с международните партньори да бъде допълван от конкретен икономически дневен ред.

Сред целите са откриването на нови възможности за сътрудничество, привличането на инвестиции и оказването на по-силна подкрепа за българските компании на международните пазари.

Почетните консули като партньори на държавата

Външният министър определи почетните консули като важни партньори на България.

Според нея техният опит, контакти и познаване на местната среда могат да подпомогнат развитието на двустранните отношения и превръщането им в конкретни икономически и обществени ползи.