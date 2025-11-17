115 учители споделиха добри практики от обучения по религия

В споделяне на добри практики от избираемите часове по религия участваха 115 учители от цялата страна.

Това стана в рамките на форум, организиран от Министерството на образованието и науката. Участниците обменяха опит от работата им с децата от първи до четвърти клас в избираемите часове.

„Вярата и хуманизмът вървят ръка за ръка. Много важно е да учим децата на добро, да изграждаме в тях общочовешки ценности, а часовете по свободно избираемия предмет религия през годините се утвърдиха като един от най-добрите пътища за това“, каза заместник-министър Емилия Лазарова при откриването на форума. Тя изрази увереност, че опитът на участниците ще е полезен и при разработването на учебните програми по новия предмет „Добродетели и религии“.

Модератор на форума беше Данко Калапиш, съветник на министъра на образованието и науката и директор на столичното 107. ОУ „Хан Крум“, в което има дългогодишен опит при преподаването на религия.

Представени бяха 25 добри практики от различни училища. Участниците във форума наблюдаваха и открита педагогическа практика „Пътуване с Мария“ по повод предстоящия празника Въведение Богородично с участието на второкласници от 78. ОУ „Христо Смирненски“ в град Банкя. Училището-домакин на форума има традиция в изучаването на православно християнство, към което родителите имат голям интерес. Вече 15 години имат оборудван и кабинет по предмета.

Представени бяха и възможности за квалификация на учителите във висшите училища.

Сред участниците в конференцията бяха началниците на регионалните управления на образованието в Русе и София-град Росица Георгиева и Елеонора Лилова, експерти от МОН и РУО, представители на висши училища, учители и др.

