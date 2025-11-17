Националната инициатива „Малки стъпки на големи герои“ обедини хиляди в подкрепа на преждевременно родените деца

Символът на кампанията – пътуващата арт инсталация „Люлката на надеждата“, посети пет български града, а финалното събитие в София отбеляза Световния ден на недоносените деца – 17 ноември

Националната инициатива „Малки стъпки на големи герои“, организирана от Фондация „Нашите недоносени деца“, премина през пет български града и обедини хиляди родители, медицински специалисти и съмишленици около каузата за подкрепа на преждевременно родените деца. Пътуващата арт инсталация „Люлката на надеждата“ – символ на живота, грижата и човечността – бе средството, чрез което Фондацията постави във фокуса на общественото внимание темата за преждевременното раждане и необходимостта от подкрепа за най-малките герои и техните семейства. Гостувайки в Бургас, Стара Загора, Пловдив, Варна и София, тя се превърна в място за споделяне и съпричастност, където стотици хора се снимаха и споделиха подкрепата си в социалните мрежи под хаштаг #МалкиСтъпкиНаГолемиГерои.

Заключителното събитие на кампанията се проведе на 16 ноември в Мол България, в София, и събра десетки семейства в един изпълнен с активности ден. Музика, арт работилници, игри, танцови изпълнения и благотворителна томбола създадоха атмосфера на сплотеност и топлина, а в часовете между 11:00 и 14:00 ч. посетителите имаха възможност да разговарят със специалисти – неонатолози, психолози и експерти по ранно детско развитие от Фондацията и Център за детско развитие „Малки чудеса“. Като част от кампанията бе реализирана и онлайн благотворителна томбола, която продължи и по време на събитието. Посетителите можеха да закупят билети на стойност 10 лв., а в рамките на инициативата бяха раздадени десетки награди. Набраната сума от томболата – онлайн и на място по време на събитието – както и даренията на индивидуални дарители надхвърли 7 200 лв. и ще бъде насочена към приоритетните и най-неотложни дейности на Фондацията.

„Преждевременно родените деца са истински герои, а семействата им – пример за сила и постоянство. Тази кампания показа колко много хора застават зад каузата. Благодарим на всеки, който участва, подкрепи, дари или просто сподели посланието – защото вярваме, че дори най-малките стъпки могат да доведат до големи промени“, сподели по време на събитието Моника Златанова, член на Управителния съвет на Фондация „Нашите недоносени деца“.

Световният ден на недоносените деца се отбелязва на 17 ноември от 2008 г. по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените деца (EFCNI) и родителски организации от цяла Европа. В България денят се отбелязва за 13-та поредна година по инициатива на Фондация „Нашите недоносени деца“ – с мисията да повиши обществената информираност относно предизвикателствата на преждевременното раждане, да изрази съпричастност към семействата, които са загубили своите деца, и да отдаде почит на малките герои, които преодоляват своята първа и най-трудна битка.

Гост на събитието бе и д-р Зорница Малинова – началник на отделението по неонатология във II САГБАЛ „Шейново“. През месец май тази година Фондация „Нашите недоносени деца“ стартира, с помощта на дарители, първата по рода си у нас програма за психологическа подкрепа за родители на преждевременно родени деца именно в болница „Шейново“, където д-р Малинова и екипът ѝ работят ежедневно с най-уязвимите новородени. По време на събитието д-р Малинова сподели: „Тази програма ме научи по-често да се поставям от отсрещната страна – там, където са родителите със своите тревоги, надежди и въпроси. Обществото напоследък започва да обръща повече внимание на проблема недоносеност, най-често покрай дарителски кампании и събития като Световния ден на недоносените деца. Според мен е важно темата да се обсъжда по-често, за да има информираност и този проблем да не остава на заден план.“

Инициативата „Малки стъпки на големи герои“ за пореден път подчерта важността от национална подкрепа за преждевременно родените деца. В България всяко десето бебе се ражда преди термина си – тревожна статистика, която изисква по-добра координация на грижите и системна подкрепа за семействата. Фондацията продължава да настоява за създаването на национален регистър на недоносеността, както и за по-широко внедряване на семейно-ориентираната грижа в неонатологичните отделения в страната.

Събраните над 7 200 лв. ще бъдат насочени към приоритетни за Фондация „Нашите недоносени деца“ дейности, като разпределението им ще бъде определено според най-неотложните и установени към момента нужди. Средствата ще подпомагат ключови направления като обезпечаване на болничната грижа с необходимото оборудване, развитие на програми за психологическа и терапевтична подкрепа, както и други инициативи в подкрепа на преждевременно родените деца и техните семейства. Кампанията „Малки стъпки на големи герои“ затвърждава значението на обществената ангажираност и координираните усилия в подкрепа на преждевременно родените деца и подчертава необходимостта от устойчиви национални политики в тази област.

Всеки, който желае да подкрепи дейността на Фондация „Нашите недоносени деца“ до края на годината, може да го направи чрез дарение на: https://premature-bg.com/kak-da-pomogna/napravi-darenie/ . В следващите седмици организацията ще представи и своята ежегодна коледна кампания с благотворителни артикули, подаръци и тематични изделия, които ще бъдат достъпни в онлайн магазина „Подарък с кауза“: https://store.premature-bg.com/ .

За Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители – от майки, преминали през трудния път на преждевременното раждане. Фондацията работи повече от десетилетие с мисията всеки малък герой, който се ражда у нас, да получи най-добрата и съвременна грижа, а родителите му помощ и подкрепа. Рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна, чрез обмяна на опит с международни организации, в сътрудничество с експерти в областта на ранното детско развитие.

