ОДКБ: Призоваваме всички държави-членки на ООН да се ръководят от общите интереси на човечеството

Изявление на министрите на външните работи на държавите-членки на Организацията на Договора за колективна сигурност по случай 80-годишнината от създаването на Организацията на обединените нации (25 септември 2025 г.)

Ние, министрите на външните работи на държавите-членки на Организацията на Договора за колективна сигурност, отбелязваме, че Организацията на обединените нации, създадена през 1945 г., остава най-важният инструмент за поддържане на международния мир и сигурност, осигуряване на прогресивно социално-икономическо развитие, защита на основните права и свободи на човека.

Уставът на Световната организация неизменно служи като крайъгълен камък на международното право, а целите и принципите, залегнали в него, са предназначени да осигурят изграждането на справедлив и демократичен многополюсен световен ред.

Подчертаваме, че 80-годишнината на ООН е неразривно свързана с друг исторически юбилей – 80-годишнината от Победата във Втората световна война. Именно поражението на нацизма, постигнато с цената на безпрецедентен героизъм и живота на милиони граждани на Съветския Съюз и други страни от Антихитлеристката коалиция, постави основите на нова архитектура на международните отношения, насочена към предотвратяване на повторението на подобни глобални бедствия в бъдеще.

Огромното значение на Победата, спечелена през 1945 г., като общочовешка ценност беше потвърдено с приемането на 4 март 2025 г., включително по инициатива на нашите държави, на резолюция 79/272 на Общото събрание на ООН „Осемдесета годишнина от края на Втората световна война“.

Подчертаваме, че през цялото си съществуване ООН е допринесла значително за разработването на ефективни решения на най-належащите проблеми на човечеството. Организацията има множество постижения в управлението на кризи, укрепването на контрола върху въоръженията, разоръжаването и неразпространението на оръжия, борбата с бедността, глада, изменението на климата, епидемиите и т.н.

Признавайки, че крайната цел на всички държави е всеобщо и пълно разоръжаване под ефективен международен контрол, ние потвърждаваме ангажимента си за постигане на целта за формирането на свят без ядрени оръжия, който ще бъде по-безопасно място за всички.

Изхождаме от факта, че няма алтернатива на укрепването на световния ред, основан на стриктно спазване на Устава на ООН в неговата цялост и други принципи на международното право. Убедени сме, че стабилността на системата на международните отношения може да бъде осигурена единствено въз основа на нормите и принципите, залегнали в Устава на ООН и споделяни от всички държави.

Потвърждаваме императива за стриктно спазване на принципа на „разделение на труда“ между основните органи на ООН, както е залегнал в Устава. Особено подчертаваме основната отговорност на Съвета за сигурност на ООН за поддържането на международния мир и сигурност. <…>

Призоваваме всички държави-членки на ООН да се ръководят от общите интереси на човечеството и да дават приоритет на благосъстоянието на настоящите и бъдещите поколения. Активно подкрепяме стъпки, насочени към възстановяване и укрепване на централната координираща роля на Организацията в световните дела.

Противопоставяме се на едностранни принудителни мерки, които противоречат на Устава на ООН, които оказват негативно влияние върху най-уязвимите слоеве от населението и забавят прилагането на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

Приветстваме последователното разширяване на сътрудничеството между ОДКС и ООН на всички нива, включително в приоритетни области като предотвратяване и разрешаване на конфликти, поддържане на мира, борба с тероризма и екстремизма <…>.

