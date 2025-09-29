Търговският оборот между Казахстан и Италия достигна 10,1 млрд. долара за шест месеца

Министърът на търговията и интеграцията на Република Казахстан Арман Шаккалиев разказа за развитието на търговско-икономическите отношения между Казахстан и Италия, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

По резултатите от шест месеца, ако разгледаме износа на суровини, Италия заема първо място, а по несуровинни стоки – трето. Нашата цел е не само търговията. Ние каним в икономиката големи италиански производители, за да произвеждаме заедно продукти с висока добавена стойност, а не само суровини, – каза министърът пред журналисти в Акорде.

Той подчерта, че Италия е един от най-големите търговски партньори на Казахстан.

— За шест месеца стокооборотът възлиза на 10,1 млрд. долара, от които 9,4 млрд. долара се падат на износа. Взехме мерки за увеличаване на износа на пшеница. Ново направление за износ е слънчогледовото масло. Освен това увеличихме износа на метални изделия шест пъти. Нефтът остава основна позиция“, отбеляза Арман Шаккалиев.

Припомняме, че в Акорде държавният глава Касим-Жомарт Токаев се срещна с президента на Италия Серджо Матарела. В момента държавните глави провеждат преговори, по време на които президентите ще разгледат перспективите за укрепване на двустранното сътрудничество в търговско-икономическата, инвестиционната и културно-хуманитарната сфера.

автор: Карина Кущанова

източник: www.inform.kz

