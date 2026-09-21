Токаев поздрави Путин с победата на изборите за Държавната дума

Президентът на Казахстан подчерта значението на междупарламентарното сътрудничество между Астана и Москва

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев изпрати поздравителна телеграма до руския президент Владимир Путин по повод провеждането на изборите за Държавната дума от деветото свикване, съобщи Kazinform, позовавайки се на президентската администрация „Акорда“.

В посланието си Токаев определя гласуването като важно събитие в обществено-политическия живот на Русия. Според казахстанския президент резултатите от изборите показват широка подкрепа за стратегическия курс на Путин, насочен към защита на дългосрочните интереси на руската държава. Това е оценка, изразена от Токаев в поздравителната телеграма.

Токаев изразява увереност, че новоизбраните депутати ще работят за подобряване на благосъстоянието на гражданите и за укрепване на потенциала на Русия.

Специално внимание в поздравлението е отделено на междупарламентарното взаимодействие между Казахстан и Русия. Токаев посочва, че очаква депутатите от казахстанския Курултай и руските парламентаристи да продължат съвместната си работа за развитие на двустранното сътрудничество и стратегическото партньорство.

Казахстанският президент пожела на Владимир Путин успехи в държавната му дейност и благополучие на Руската федерация. Според Kazinform в партийните листи по федералния избирателен окръг за изборите са участвали 10 партии.

автор: Диана Калманбаева

източник: www.inform.kz