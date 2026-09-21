ПП–ДБ пита кмета на Пловдив защо липсват ключови отчети за развитието на града

Според групата близо 60% от капиталовата програма за 2027 г. разчита на европейско финансиране, а съветниците настояват за повече информация за изпълнението на стратегическите планове

Общинските съветници от ПП–ДБ в Пловдив отправиха ново питане към кмета Костадин Димитров за отчетността по ключови документи за развитието на града. Те твърдят, че продължават да липсват необходимите доклади за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО), както и междинната му оценка.

Темата не е нова. Още през август 2024 г. съветници от ПП–ДБ официално поставят въпроса защо не са представени годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО. Самият план е приет от Общинския съвет през май 2022 г. и определя целите и приоритетите за развитие на Пловдив през периода 2021–2027 г.

„Две години по-късно вече трудно можем да говорим за обикновено административно забавяне. Тези отчети не са формалност“, заявява общинският съветник Йоно Чепилски, автор на новото питане.

По думите му без необходимата отчетност Общинският съвет не може ефективно да проследява кои от планираните дейности действително се изпълняват и как се насочват публичните и европейските средства.

Официалната документация на Община Пловдив определя наблюдението и оценката като част от структурата на ПИРО и като механизъм за проследяване на практическото изпълнение на целите и приоритетите на плана.

От ПП–ДБ твърдят още, че не се представят ежегодните доклади за изпълнението на Общия устройствен план. В питането се настоява кметът да посочи конкретен срок за представянето им и да уточни дали необходимите стратегически документи и данни са въведени в информационната система „Мониторстат“.

Според данните, посочени от групата, близо 60% от капиталовата програма на Пловдив за 2027 г. е предвидено да бъде финансирана от европейски фондове. Този процент е твърдение от внесеното питане и не го открих независимо потвърден в прегледаните официални общински източници.

Съветниците искат информация и дали през последните две години са извършвани вътрешни анализи за съответствието на издаваните разрешения за строеж с Общия устройствен план. Поставят и въпроса дали липсата на актуални отчети и междинна оценка на ПИРО може да създаде риск от финансови корекции или загуба на европейски средства.

Питането е внесено от Йоно Чепилски, Владимир Славенски, Борислав Матеев, Тодор Токов, Веселина Александрова, Добромира Костова и Веселка Христамян. Те настояват кметът Костадин Димитров да даде устен отговор на следващо заседание на Общинския съвет.

„След две години отлагане очакваме конкретни отговори – кога ще бъдат представени липсващите документи, защо това не е направено досега и кой носи отговорност за забавянето“, заявяват от групата.