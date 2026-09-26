Евродепутатът Станислав Стоянов е на посещение в Пакистан

Ето какво сподели той във връзка с визитата си:

В рамките на посещението ми в Пакистан като част от делегация на Европейския парламент проведохме среща с председателя на Националното събрание Сардар Аяз Садик. Разговаряхме за отношенията между ЕС и Пакистан, сигурността в региона и необходимостта споровете да бъдат решавани чрез диалог и дипломация.

Приветствах усилията на Пакистан за намиране на дипломатическо решение на иранската криза. „Възраждане“ последователно отстоява политиката на деескалация, диалог и търсене на мирни решения.

Обсъдихме и възможностите за задълбочаване на парламентарните отношения между ЕС и Пакистан. Председателят Садик предложи създаването на парламентарна група за приятелство ЕС-Пакистан, която да създаде допълнителен канал за постоянен диалог и сътрудничество.

В момент на нарастващо международно напрежение Европа трябва да бъде активна сила за мир, като залага на дипломацията, диалога и прагматичното сътрудничество.

Дипломацията трябва да създава мостове там, където геополитиката изгражда разделителни линии.