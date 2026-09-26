На 3 септември в Международния конгресен център „Мейдзян“ в Тиендзин се откри Китайското изложение за културен туризъм, организирано от Министерството на културата и туризма, като изложбената зона „Свят на културните и творчески продукти“ направи впечатляващ дебют в зоната за потапящо преживяване в областта на културата и туризма. Изложбената зона, посветена на темата „Среща на иновациите в културните и туристическите продукти“, се фокусира върху продуктите за култура и туризъм, насочени към младите хора, пазара и търговската реализация. Тя създава професионална платформа за насърчаване на връзките между ресурсите, сътрудничеството и обмена, както и развитието на индустрията, като се съсредоточава върху иновативния дизайн на продуктите за култура и творчество, изграждането на марки, индустриалното сътрудничество и разширяването на пазара.

Фокус върху предните линии на културното творчество, разнообразни модерни продукти представят иновативни постижения

Като важно пространство за представяне на иновативни постижения в областта на културата и туризма и за обмен на опит относно развитието на сектора на културните и творчески продукти, изложбената зона „Хоризонти на културните и творчески продукти“ се фокусира върху иновативното преобразуване на нематериалното културно наследство, разработването на оригинални интелектуални продукти и съвместните брандови инициативи, като представя редица представителни продукти и практически примери от сектора.

По време на изложението „ Zhongchuan Chuangzhan (Beijing) Cultural Development “ организира множество институции и предприятия, които с представителни културни и творчески продукти и с разнообразни туристически културни продукти, представиха концентрирано иновативните практики на културната и творческата индустрия в разработването на продукти, управлението на IP, брандовите колаборации и разширяването на потребителски сценарии. Чрез дълбокото интегриране на културното съдържание със съвременния дизайн, потребителското търсене и бизнес моделите, културните и творческите продукти непрекъснато разширяват границите на приложение и пазарното пространство, превръщайки се във важен носител, свързващ културните ресурси с потребителския пазар и вдъхвайки нова жизненост на интегрираното развитие на културата и туризма.

Лидери в индустрията се събират заедно, за да изградят платформа за индустриален обмен и сътрудничество

На 4 септември мероприятието „Сбор на иновации в туристическите културни продукти“ се проведе в зала N6 на изложението. То се организира съвместно от „ Zhongchuan Chuangzhan (Beijing) Cultural Development“ и „Beijing Xinglv International Media“. В събитието участваха представители от Китайската културна медийна група, Тиендзинското бюро за култура и туризъм, Китайската асоциация на туристическите атракции, Китайската асоциация за насърчаване на традиционната култура и други организации.

На обмена Лин Цунджън, заместник-декан, професор и ръководител в Дизайнерския факултет на Централната академия за изящни изкуства, използвайки маската на Зимните олимпийски игри в Пекин „Биндундун“ и неговата специална серия със зодиакални знаци като пример, сподели как дизайнерското изграждане на IP символи може да съживи нова емоционална сила и пазарна жизненост в съвременния контекст. Гао Цян, съветник в Големия китайски регион на Международната асоциация за лицензиране, обсъди мисленето за изграждане на устойчив затворен цикъл на стойност между културното наследство и пазарната полза. Уан Хаййен, председател на „Guowenchuang (Beijing) Cultural Relics Protection and Development “, съчетавайки практическия опит от първа линия, живо разказа пътя на трансформация на културното наследство от опазване към активиране.

След това Цин Тин, генерален директор на „ Zhongchuan Chuangzhan (Beijing) Cultural Development “, системно представи логиката на изграждане и основното съдържание на националната платформа за цялостна екосистема за лицензиране на IP „Културен туризъм Китай. Китайски добри подаръци“. Джао Фъню, заместник-председател на Комитета по сватбена индустрия към Китайската асоциация за насърчаване на традиционната култура, официално обяви системата за съдържание „Китайски сватбени подаръци“ и плана за индустриално сътрудничество.

Лицензионният център „Културен туризъм Китай. Китайски добри подаръци“ вече официално се установи в Международния търговски център в Иу, Джъдзян – Глобалния център за цифрова търговия, като се разполага в пет основни направления: занаяти от нематериално културно наследство, културен и творчески живот, национална модерна вълна, чай и изискани ястия и китайски сватбени подаръци, за да преведе китайската култура от „видяна“ към „използвана“ и от „разбрана“ към „призната“. В момента потреблението на сватбени подаръци се превръща в златна писта за пробив в индустрията на културния туризъм, а „китайски сватбени подаръци“ се появява в отговор на тенденцията, създавайки изцяло нова потребителска екосистема, обединяваща усещане за ритуал, култура и преживяване, с което открива нова глава в интегрирането на културата и туризма.

В сесията „Брандово шоу. Кръгла маса“ четири представители на брандове – „Линландзи“ магазин за нематериално културно наследство, „Xi’an Qiaohe Animation Technology “, „Shanghai Haoli Cultural and Tourism Creative “ и „LeEco New Generation (Beijing) Cultural Media“ проведоха задълбочен диалог на тема „Реализация на IP и междусекторно развитие“, като се фокусираха върху съвременната трансформация на изящните изкуства и пътищата за индустриализация на IP, споделиха своите практически опити и размисли в активирането на занаятите от нематериално културно наследство, изразяването на исторически и културни IP, изграждането на бранд на туристическа дестинация и управлението на права върху филмово и телевизионно съдържание.

От дизайнерското овластяване до комерсиалното прозрение, от активирането на културното наследство до изграждането на платформена екосистема, „Перспективи на културното творчество. Сбор на иновации в туристическите културни продукти“ чрез дълбокото интегриране на изложбени експозиции и индустриален обмен изгради професионална платформа за представяне на постижения, свързване на ресурси и сблъсък на идеи за културната и творческата индустрия, допринасяйки активно за задълбочаването на интеграцията между културното творчество и индустриалната практика.