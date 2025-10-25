Славия приема Черно море

Във втория мач от съботната програма на 13-ия кръг в efbet Лига Славия посреща Черно море.

Двубоят на стадион „Александър Шаламанов“ започва в 15:30 ч. и ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио. Главен съдия на срещата е Кристиян Колев.

Славия се намира временно на 13-ата позиция с 11 точки. „Белите“ понастоящем са в серия от четири мача без загуба, включваща една победа и три ремита. Софиянци са сред относително стабилните домакини в елита, имайки два успеха, три равенства и едно поражение дотук в „Овча купел“. От състава ще отсъства наказаният Мартин Георгиев, като пред дебют е сръбският централен защитник Никола Савич. В деня на срещата с „моряците“ Славия почита четири години от смъртта на легендарния Александър Шаламанов – един от символите на клуба и в чиято чест бе дадено настоящото име на стадиона на „белите“.

Черно море пристига в столицата като пети в класирането с 22 точки. В предходния кръг „моряците“ приключиха серията си без загуба, отстъпвайки с 1:3 на лидера Левски. Варненци са вторият най-силен гост в елита, имайки до момента 3 победи, 2 равенства и 1 поражение. От състава заради травма отпадат Берк Бейхан, Цветомир Панов и Димитър Тонев. В групата се завръща Уеслен Жуниор.

Последният мач между двата тима се игра през месец март във Варна и завърши при равенство 1:1. Емил Стоев откри в полза на Славия, а крайният резултат бе оформен с гол на Асен Дончев.

ЕКИПИТЕ

СЛАВИЯ: изцяло в бяло

ЧЕРНО МОРЕ: изцяло в черно

БИЛЕТИТЕ

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион „Александър Шаламанов“ непосредствено преди началото на срещата.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

29.03.2025 Черно море – Славия 1:1

14.12.2024 Черно море – Славия 1:0 (Купа на България)

04.10.2024 Славия – Черно море 1:0

09.12.2023 Черно море – Славия 3:0

12.08.2023 Славия – Черно море 1:5

06.11.2022 Славия – Черно море 1:0

17.07.2022 Черно море – Славия 1:0

01.05.2022 Славия – Черно море 1:1

20.03.2022 Славия – Черно море 0:1

17.10.2021 Черно море – Славия 1:1

Facebook

Twitter



Shares