Детска Коледа ще озари Коледен базар „Колежа“

Навлизаме в седмицата, в която ще дадем старт на първия по рода си Коледен базар в България, организиран от футболен клуб.

Много от Вас вече са забелязали красивите коледни къщички, които заеха местата си на стадион „Христо Ботев в Пловдив.

Днес ще Ви разкрием една от знаковите дати, свързани с Коледен базар „Колежа“. На 20-ти декември (събота) ПФК Ботев Пловдив и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив ще организират Детска Коледа.

Събитието ще стартира в 12:00 часа, като ще донесе много радост за малките фенове на най-стария български футболен клуб. Тази година Детската Коледа ще бъде под надслов „От дете на дете“.

Пред стадиона ще бъде позициониран щанд, на който всяко дете ще може да остави от своите играчки като подарък за деца от домове в Пловдив. На Коледа малчуганите ще бъдат изненадани с красиви подаръци от малките ботевисти.

Детската Коледа ще предложи футболни игри, футболен куиз, джаги, игри на плейстейшън, както и много други забавления. Дядо Коледа и талисманът Бенкса също ще очакват малките „канарчета“.

Коледен базар „Колежа“ – От Ботев за Пловдив!

