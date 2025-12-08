понеделник, декември 8, 2025
Последни:
Спорт

Детска Коледа ще озари Коледен базар „Колежа“

Редактор

Навлизаме в седмицата, в която ще дадем старт на първия по рода си Коледен базар в България, организиран от футболен клуб.

Много от Вас вече са забелязали красивите коледни къщички, които заеха местата си на стадион „Христо Ботев в Пловдив.

❗️Днес ще Ви разкрием една от знаковите дати, свързани с Коледен базар „Колежа“. На 20-ти декември (събота) ПФК Ботев Пловдив и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив ще организират Детска Коледа.

🕛 Събитието ще стартира в 12:00 часа, като ще донесе много радост за малките фенове на най-стария български футболен клуб. Тази година Детската Коледа ще бъде под надслов „От дете на дете“.

🎁 Пред стадиона ще бъде позициониран щанд, на който всяко дете ще може да остави от своите играчки като подарък за деца от домове в Пловдив. На Коледа малчуганите ще бъдат изненадани с красиви подаръци от малките ботевисти.

🎅 Детската Коледа ще предложи футболни игри, футболен куиз, джаги, игри на плейстейшън, както и много други забавления. Дядо Коледа и талисманът Бенкса също ще очакват малките „канарчета“.

🟡⚫️ Коледен базар „Колежа“ – От Ботев за Пловдив!

Интересно от мрежата

Вижте още

Левски с победи над Локо Пд в Елитните групи до 15 и до 16 години

Редактор

Ботев Пд с нови инвестиции в клубната база

Редактор

Лудогорец U14 II надви с 4:0 Урожай (Пиргово)

Редактор

Pin It on Pinterest