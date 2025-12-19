петък, декември 19, 2025
Ботев Вр с благодарност към ресторант

ВКУСНО КАТО У ДОМА С „БРЕЗАТА“! 🌳💚

За да дават всичко от себе си на терена, нашите футболисти имат нужда не просто от храна, а от отношение.

Днес казваме едно голямо „БЛАГОДАРЯ“ на приятелите ни от Кулинарно гише „Брезата“! 🙏

Те са от хората, които знаят, че силата идва от добрата храна. Преди месеци ни подадоха ръка и отвориха вратите си за нас, осигурявайки разнообразно и вкусно меню за играчите. Това е мястото, където момчетата усещат истинския вкус на Враца!

Благодарим ви, че сте част от голямото семейство на Ботев и се грижите „лъвовете“ винаги да са сити и готови за битка!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090174099445

