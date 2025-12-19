петък, декември 19, 2025
Музейни и културни обекти в Плевен ще са с празнично работно време

С празнично работно време ще работя в следващите дни обектите на Регионалния военноисторически музей – Плевен и Регионалния исторически музей:

     Регионален военноисторически музей

     Панорама „Плевенска епопея 1877“ няма да работи на 24, 25, 26 и 31 декември 2025 г., както и на 1, 2, 3 и 4 януари 2026 г.

     Останалите обекти на РВИМ – Плевен – Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“, Къща музей „Цар Освободител Александър II“, експозиция „Плевенска епопея 1877 г.“, Къща музей „Негово Кралско Величество Карол I“ и Къща музей „Велик княз Николай Николаевич“ в гр. Пордим, Румънски мавзолей, музеен кът и мемориален парк в с. Гривица, ще бъдат затворени в периода от 24 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г.

     Регионален исторически музей

     Във връзка с преминаване на разплащането от лева в единната европейска валута в Република България, Регионален исторически музей ще бъде отворен за посещение до 23 декември 2025 г.

     От 24 декември 2025 г. до 2 януари 2026 г. музеят няма да работи с посетители.

     Първият работен ден за 2026 г. ще бъде 3 януари, събота.

     ХГ „Илия Бешков“ и ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“ няма да бъдат отворени от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. Галериите очакват своите посетители на 5 януари.

     Регионална библиотека „Христо Смирненски“ няма да работи от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. Читателите могат да заповядат на 5 януари от 13.00 часа.  

