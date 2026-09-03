Започна ремонтът на Паметника на свободата на Шипка

Символичното начало на обновяването беше дадено с водосвет от Старозагорския митрополит Киприан

Поставено беше символичното начало на ремонтните дейности по Паметника на свободата на връх Шипка. На събитието присъства кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, а началото на предстоящото обновяване беше отбелязано с водосвет, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан.

Сред присъстващите бяха още директорът на Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ Чавдар Ангелов, представители на фирмата изпълнител и на екипа, ангажиран с ремонтните дейности.

Възстановяват един от символите на българската историческа памет

Ремонтът е важна стъпка към възстановяването и дългосрочното опазване на паметника като едно от знаковите места на българската историческа памет.

Очаква се предстоящите дейности да допринесат за съхраняването на монумента и неговото културно-историческо значение за бъдещите поколения.

Кметът на Казанлък Галина Стоянова пожела успешна работа на строителния екип и изрази увереност, че след приключването на ремонта паметникът ще бъде достойно възстановен и съхранен.

Паметникът на Шипка е сред най-разпознаваемите национални символи, свързани с паметта за героизма и саможертвата в борбата за Освобождението на България.