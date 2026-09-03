„Левски“ пуска билетите за „ЦСКА 1948“: Цените започват от 8 евро
Продажбата стартира на 4 септември в 12:00 часа, а двубоят от 8-ия кръг на Първа лига е в събота от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“
„Левски“ обяви началото на продажбата на билети за домакинството срещу „ЦСКА 1948“ от 8-ия кръг на Първа лига. Пропуските ще бъдат пуснати в продажба в петък, 4 септември, от 12:00 часа.
Двубоят е на 5 септември, събота, от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“.
В петък билети ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А от 12:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн.
В продажба ще бъдат пуснати и местата, освободени от притежатели на абонаментни карти чрез приложението „Моето място“.
Билетите са от 8 до 62 евро
Най-скъпите пропуски са за VIP зоната в сектор А – 62 евро, а най-достъпните са за секторите Б и Г – 8 евро.
Цените са:
- Сектор А, VIP – 62 евро
- Сектор А, ложи 2 и 3 – 26 евро
- Сектор А, блок 1914 – 22 евро
- Сектор А, блокове 1 и 2 – 19 евро
- Сектор А, блокове 3 и 4 – 15 евро
- Сектор А, блокове 5, 6, 7 и 8 – 13 евро
- Сектор Б – 8 евро
- Сектор В – 11 евро
- Сектор Г – 8 евро
За секторите А, Б и В са предвидени отстъпки от 10% със синя карта, 15% със сребърна карта и 25% със златна карта.
Касите ще работят и в деня на мача
Ако останат непродадени билети, на 5 септември касата пред сектор А ще отвори в 10:00 часа и ще работи до края на първото полувреме.
Касата на улица „Тодорини кукли“ ще бъде отворена от 16:00 часа също до края на първата част на двубоя.
Касата за привържениците на гостуващия отбор ще отвори час и половина преди началото на срещата.
Децата до 7-годишна възраст включително ще влизат безплатно, но няма да могат да ползват отделно седящо място. Родителите и придружителите на деца до 14 години трябва предварително да попълнят необходимата декларация за посещение на стадиона.