„Левски“ пуска билетите за „ЦСКА 1948“: Цените започват от 8 евро

Продажбата стартира на 4 септември в 12:00 часа, а двубоят от 8-ия кръг на Първа лига е в събота от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“

„Левски“ обяви началото на продажбата на билети за домакинството срещу „ЦСКА 1948“ от 8-ия кръг на Първа лига. Пропуските ще бъдат пуснати в продажба в петък, 4 септември, от 12:00 часа.

Двубоят е на 5 септември, събота, от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

В петък билети ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А от 12:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн.

В продажба ще бъдат пуснати и местата, освободени от притежатели на абонаментни карти чрез приложението „Моето място“.

Билетите са от 8 до 62 евро

Най-скъпите пропуски са за VIP зоната в сектор А – 62 евро, а най-достъпните са за секторите Б и Г – 8 евро.

Цените са:

Сектор А, VIP – 62 евро

– 62 евро Сектор А, ложи 2 и 3 – 26 евро

– 26 евро Сектор А, блок 1914 – 22 евро

– 22 евро Сектор А, блокове 1 и 2 – 19 евро

– 19 евро Сектор А, блокове 3 и 4 – 15 евро

– 15 евро Сектор А, блокове 5, 6, 7 и 8 – 13 евро

– 13 евро Сектор Б – 8 евро

– 8 евро Сектор В – 11 евро

– 11 евро Сектор Г – 8 евро

За секторите А, Б и В са предвидени отстъпки от 10% със синя карта, 15% със сребърна карта и 25% със златна карта.

Касите ще работят и в деня на мача

Ако останат непродадени билети, на 5 септември касата пред сектор А ще отвори в 10:00 часа и ще работи до края на първото полувреме.

Касата на улица „Тодорини кукли“ ще бъде отворена от 16:00 часа също до края на първата част на двубоя.

Касата за привържениците на гостуващия отбор ще отвори час и половина преди началото на срещата.

Децата до 7-годишна възраст включително ще влизат безплатно, но няма да могат да ползват отделно седящо място. Родителите и придружителите на деца до 14 години трябва предварително да попълнят необходимата декларация за посещение на стадиона.