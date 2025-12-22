В Плевен обявиха наградите от Общинския конкурс „Моето коледно послание“

С връчването на награди на отличените в Общинския конкурс „Моето коледно послание“ и празничен концерт Центърът за работа с деца в Плевен постави празничен финал на годината.

На сцената в зала „Катя Попова“ музикален поздрав поднесоха съставите към Центъра – Смесен хор „Звъника“ с ръководител и диригент Ваня Делийска, Танцов състав „Синтез“, Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Нашенчета“ -танцов състав, народен хор и народен оркестър. Сред публиката бяха много приятели и гости, от името на Община Плевен присъстваха заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова и началник-отделите Ирена Александрова /отдел „Образование и младежки дейности“/ и Ваня Първанова /отдел „Спорт“/.

Участниците в конкурса за детско литературно творчество, рисунка и коледна картичка „Моето коледно послание“ имаха възможност да се включат в два раздела – „Литературно творчество” и „Изобразително изкуство” – рисунки и картички.

РАЗДЕЛ „ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО”:

В този раздел класирано е в три възрастови групи: Първа група до 10 години, Втора група – от 11 до 14 години, Трета група – от 15 до 19 години. Във всяка възрастова група са отличени по трима участници. Всеки участник в конкурса представя до две стихотворения, два разказа или едно есе.

Жури в състав: Председател: Генадий Гешев – Директор на ЦПЛР – ЦРД – Плевен и членове Светлин Павлов – старши учител в Центъра, и Цветелина Стойчева – учител в Центъра, разгледаха общо 39 литературни творби.

НАГРАДИ ЗА ПОЕЗИЯ:

Първа възрастова група: 1 – 4 клас

Първо място – Емилиан Радославов, 10 г., ОУ „Отец Паисий“ – Плевен;

Второ място – Бориса Краевска, 9 г., СУ „Иван Вазов“ – Плевен;

Трето място – Вяра Тодорова, 10 г., ОУ „Васил Левски“ – Плевен.

Втора възрастова група: 5 – 7 клас

Първо място – Димитрина Радославова, 15 г., ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Буковлък;

Второ място – Зорница Иванова, 11 г., ОУ „Лазар Станев“ – Плевен.

Трета възрастова група: 8 – 12 клас

Първо място – Кристияна Цветанова, 9 клас, ПГМЕТ – Плевен

Второ място – Никола Кацарски, 15 г., НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен.

НАГРАДИ ЗА ПРОЗА:

Първа възрастова група: 1 – 4 клас

Първо място – Мария Господинова, 10 г., ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен

Второ място – Мария Арсова.

Втора възрастова група: 5 – 7 клас

Първо място – Михаела Кутева, 13 г., НУИ „Панайот Пипков“;

Второ място – Ивайло Стоянов, 6 клас, ОУ „Лазар Станев“ – Плевен;

Трета възрастова група: 8 – 12 клас

Първо място – Калина Георгиева, 17 г., СУ „Иван Вазов“ – Плевен;

Второ място – Катерина Игнатова, 12 клас, СУ „Иван Вазов“ – Плевен;

Трето място – Даяна Балашкова, 17 г., ДФСГ „Интелект“ – Плевен.

Поощрителна награда – Виктория Василева, 17 г., ПГМЕТ – Плевен.

РАЗДЕЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” – РИСУНКИ И КАРТИЧКИ:

В този раздел класирано е в четири възрастови групи: Първа група – от 5 до 7 години, Втора група – от 8 до 10 години, Трета група – от 11 до 14 години, Четвърта група от 15 до 19 години. Жури в състав: Председател: Генадий Гешев – Директор на ЦПЛР – ЦРД – Плевен и членове Даниела Вълова – старши учител приложни изкуства в Центъра, и Преслава Прокопова – учител изобразително изкуство в Центъра. Комисията е разгледала общо 243 рисунки и 274 картички.

НАГРАДИ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” – РИСУНКИ

Първа възрастова група: 5 – 7 години

Първо място – Вяра Георгиева, 7 г., НУ „Отец Паисий“ – Плевен;

Второ място – Даниел Богданов, СУ „Иван Вазов“ – Плевен;

Трето място – Ян Щърбанов, 5 г., ДГ „Кокиче“ – Плевен.

Втора възрастова група: 8 – 10 години

Първо място – Михаил Пъшев, 10 г., НУ „Единство“ – Плевен;

Второ място – Ивана Ибраимова, 10 г., ОбУ „Христо Ботев“ – с. Мечка;

Трето място – Анелия Петровска, 10 г., ОУ „Васил Левски“ – Плевен.

Трета възрастова група: 11 – 14 години

Първо място – Николина Атанасова, 13 г., ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Буковлък;

Второ място – Йоана Петрова, ОУ „Валери Петров“ – Плевен;

Трето място – Кристина Димитрова, 13 г., ОУ „Цветан Спасов“ – Плевен, и Дария Асенова, СУ „Иван Вазов“ – Плевен.

Поощрителна награда:

Елиа Нейкова – 12 г., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен

Четвърта възрастова група: 15 – 19 години

Първо място – Любена Милкова, 16 г., МГ „Гео Милев“ – Плевен.

НАГРАДИ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” – КАРТИЧКИ:

Първа възрастова група: 5 – 7 години

Първо място – Атанас Гатев, 5 г., ДГ „Чучулига“ – Плевен;

Второ място – Диляна Лаврентиева, ДГ „Юнско въстание“ – Плевен;

Трето място: Ради Владимиров Петков, 5 г., ДГ „Трети март“ – Плевен.

Втора възрастова група: 8 – 10 години

Първо място – Каролина Кръстева, 9 г., ОУ „Васил Левски“ – Плевен;

Второ място – Виктория Диманова, 9 г., ОУ „Валери Петров“ – Плевен;

Трето място – Александър Маринов, 10 г., ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен.

Трета възрастова група: 11 – 14 години

Първо място – Теодора Николова, 12 г., ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Буковлък;

Второ място – Кристиан Грънчаров, 13 г., СУ „Стоян Заимов“ – Плевен;

Трето място – Ферия Янушева, 11 г., ОУ „Васил Левски“ – с. Беглеж.

Четвърта възрастова група: 15 – 19 години

Първо място – Любена Милкова, 16 г., МГ „Гео Милев“ – Плевен;

Второ място – Рами Минков, на 14 г., и Елдъзмине Борисова – на 15 г. – ПГ „Захарий Зограф“ – Плевен;

Трето място – Валентина Валентинова, 16 г., ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен.

