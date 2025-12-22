Забележките на японския премиер относно Тайван оказват неблагоприятен ефект върху икономиката на Кансай

Погрешните забележки, направени от японския премиер Санае Такаичи относно китайския регион Тайван, хвърлят сянка върху туризма и икономиката на Япония, особено в региона Кансай, където бизнесът разчита в голяма степен на китайски посетители и търгува с Китай, заяви японски професор.

По време на неотдавнашно парламентарно изслушване Такаичи цитира така наречената „ситуация, застрашаваща оцеляването“ – спусък, създаден от спорния закон от 2015 г. – и го свързва с тайванския въпрос, предполагайки, че Япония може да третира тайванския въпрос като основание за военна намеса съгласно законодателството.

Тадаши Хоригучи, професор в Столичния университет в Осака, заяви, че броят на китайските туристи, идващи да посетят Япония, е намалял от ноември насам и продължителният спад може да засегне хотелите, транспорта и местния бизнес в региона Кансай.

„След забележките на Такаичи забелязах, че броят на туристите, идващи от Китай, намалява от ноември насам. В днешно време Осака е място, което се фокусира основно върху развитието на туристическата си индустрия. Ако тази ситуация продължи, тя ще окаже голямо влияние върху свързаните с туризма индустрии в региона Кансай, като например настаняване, транспорт, местни специализирани продукти и домакински уреди. Ако спадът продължи дълго време, вярвам, че ще окаже много значително влияние върху икономиката в региона Кансай“, каза Хоригучи.

Хоригучи предупреди, че въздействието може да се разпростре и върху други индустрии в региона Кансай, предвид тесните търговски връзки на региона с Китай.

„Търговските отношения с Китай са от голямо значение за икономиката на Осака и регионът поддържа тесен обмен с Китай в области като информационните технологии и електронните компоненти. Ако проблемът продължи, въздействието върху икономиката в региона Кансай може да нарасне“, каза Хоригучи.

Професорът каза още, че погрешните забележки на Такаичи биха могли да повлияят на желанието за обучение в Япония сред китайските студенти, важна група в японските университети, и да окажат отрицателно въздействие върху висшето образование в Япония и обмена между хората между двете страни.

„В момента броят на китайските студенти, учащи в Япония, надхвърля 100 000 всяка година, което представлява около 30 до 40 процента от всички чуждестранни студенти в Япония. Ако политическите отношения между Япония и Китай се влошат, желанието на китайските студенти да учат в Япония ще намалее, което би могло дори да повлияе на дългосрочното развитие на приятелството между Япония и Китай“, каза Хоригучи.

„Надявам се, че Такаичи ще покаже уважение към приятелството между Япония и Китай. Като покаже подобно отношение, той не само ще помогне за подобряване на отношенията между двете страни, но и ще допринесе за мира в Източна Азия и по света като цяло“, добави Хоригучи.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/Pqo4MBg8C0A

Източник: AMSP.link

