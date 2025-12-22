понеделник, декември 22, 2025
Последни:
Общество

Забележките на японския премиер относно Тайван оказват неблагоприятен ефект върху икономиката на Кансай

Редактор

Погрешните забележки, направени от японския премиер Санае Такаичи относно китайския регион Тайван, хвърлят сянка върху туризма и икономиката на Япония, особено в региона Кансай, където бизнесът разчита в голяма степен на китайски посетители и търгува с Китай, заяви японски професор.

По време на неотдавнашно парламентарно изслушване Такаичи цитира така наречената „ситуация, застрашаваща оцеляването“ – спусък, създаден от спорния закон от 2015 г. – и го свързва с тайванския въпрос, предполагайки, че Япония може да третира тайванския въпрос като основание за военна намеса съгласно законодателството.

Тадаши Хоригучи, професор в Столичния университет в Осака, заяви, че броят на китайските туристи, идващи да посетят Япония, е намалял от ноември насам и продължителният спад може да засегне хотелите, транспорта и местния бизнес в региона Кансай.

„След забележките на Такаичи забелязах, че броят на туристите, идващи от Китай, намалява от ноември насам. В днешно време Осака е място, което се фокусира основно върху развитието на туристическата си индустрия. Ако тази ситуация продължи, тя ще окаже голямо влияние върху свързаните с туризма индустрии в региона Кансай, като например настаняване, транспорт, местни специализирани продукти и домакински уреди. Ако спадът продължи дълго време, вярвам, че ще окаже много значително влияние върху икономиката в региона Кансай“, каза Хоригучи.

Хоригучи предупреди, че въздействието може да се разпростре и върху други индустрии в региона Кансай, предвид тесните търговски връзки на региона с Китай.

„Търговските отношения с Китай са от голямо значение за икономиката на Осака и регионът поддържа тесен обмен с Китай в области като информационните технологии и електронните компоненти. Ако проблемът продължи, въздействието върху икономиката в региона Кансай може да нарасне“, каза Хоригучи.

Професорът каза още, че погрешните забележки на Такаичи биха могли да повлияят на желанието за обучение в Япония сред китайските студенти, важна група в японските университети, и да окажат отрицателно въздействие върху висшето образование в Япония и обмена между хората между двете страни.

„В момента броят на китайските студенти, учащи в Япония, надхвърля 100 000 всяка година, което представлява около 30 до 40 процента от всички чуждестранни студенти в Япония. Ако политическите отношения между Япония и Китай се влошат, желанието на китайските студенти да учат в Япония ще намалее, което би могло дори да повлияе на дългосрочното развитие на приятелството между Япония и Китай“, каза Хоригучи.

„Надявам се, че Такаичи ще покаже уважение към приятелството между Япония и Китай. Като покаже подобно отношение, той не само ще помогне за подобряване на отношенията между двете страни, но и ще допринесе за мира в Източна Азия и по света като цяло“, добави Хоригучи.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/Pqo4MBg8C0A

Източник: AMSP.link

Интересно от мрежата

Вижте още

Не сте в женска енергия момичета, затова “няма мъже”!

Редактор

10 съветски музикални филма, които си припява цялата страна

Редактор

Русия: През последните две седмици Украйна извърши много терористични атаки

Редактор

Pin It on Pinterest