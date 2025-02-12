Ученически игри по волейбол: Оспорвани и емоционални срещи на финалите в Стара Загора

Общинският етап на Ученическите игри по волейбол за юноши и девойки 11-12 клас приключи успешно. След оспорвани и емоционални срещи вече са ясни финалистите за областния етап на състезанието. Това съобщи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

Крайно класиране при девойки във възрастова група 11-12 клас:

Първо място: ППМГ „Гео Милев“

Второ място: НПГВМ „Иван Павлов“

Трето място: ПГОХ „Райна Княгиня“

При девойки 11-12 клас с грамота за най-полезен състезател беше отличена Ивет Димитрова Митева от ППМГ „Гео Милев“.

Крайно класиране при юноши във възрастова група 11-12 клас:

Първо място: ППМГ „Гео Милев“

Второ място: ПГСАГ „Лубор Байер“

Трето място: НПГВМ „Иван Павлов“

Четвърто място: СУ „Максим Горки“

Пето място: СУ „Железник“

При юноши 11-12 клас с грамота за най-полезен състезател беше отличен Йоан Павлинов Владимиров от ППМГ „Гео Милев“.

Наградите на победителите бяха връчени лично от Петко Крумов, който поздрави учениците за проявеното усилие и спортен дух по време на състезанията.

Победителите в отделните възрастови групи ще имат възможността да участват в Областното ученическо първенство по волейбол.

На 17 февруари 2025 г. (понеделник) предстоят вълнуващи финални срещи в Ученическите игри по волейбол за момчета и момичета 5-7 клас, както и за девойки 8-10 клас.

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