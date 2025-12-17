сряда, декември 17, 2025
Последни:
Региона

Творби на автори от цяла България бяха представени на Осми салон на казанлъшките фотографи

Редактор

Осмият салон на казанлъшките фотографи, който бе открит вече е с национално участие.

Организиран от единствения в България Музей на фотографията и с подкрепата от Община Казанлък, своебразният преглед на фотографското изкуство представи общо 56 творби на 39 автора.

Те бяха оценени от експертна комисия в три категории: “Аналогова фотография и стари фотографски техники“, отворена за участие на автори от цялата страна, “Цифрова фотография“ и “Млад фотограф“, предназначени за участници от Казанлък.

Освен предварително обявения награден фонд, журито реши да присъди и няколко поощрителни отличия.

Интересно от мрежата

Вижте още

Коледно-Новогодишна програма на община Асеновград

Редактор

Малки художници рисуват историческите сгради на Бургас

Редактор

СУ „Екзарх Антим I“ и ОУ “Георги Кирков” в Казанлък ще получат финансиране от по 18 000лв от Националната програма “Иновации в действие“

Редактор

Pin It on Pinterest