Русе е домакин на финала на VI Национален конкурс „Коледна звезда“ под мотото „Деца помагат на деца“

VI Национален конкурс за детско творчество „Коледна звезда“ ще се проведе за втори път в Русе и отново ще обедини талантливи деца от цялата страна под мотото „Деца помагат на деца“.

Финалният присъствен етап на инициативата ще се състои на 13 декември от 9 часа в Голяма зала на Доходното здание. Конкурсът се провежда под патронажа на вицепрезидента на Р България Илияна Йотова и на кмета на община Русе Пенчо Милков. Неговата основна цел е не само да насърчи и развие творческите заложби на децата, но и да подкрепи стремежа им да помагат на свои връстници в нужда.

Във фоайето на Доходното здание ще бъде разположен благотворителен коледен базар със сувенири, изработени от деца. И тази година събраните средства ще бъдат дарени на фондация „Александър Русев“ за изграждането на детски рехабилитационен център, за който Община Русе предостави безвъзмездно терен.

По време на финалният етап професионално жури в състав Иван Лечев, Хайгашод Агасян, Етиен Леви, Жени Лечева, Бонка Скорчелиева, Ганчо Гавазов, Диян Иванов и Вили Икономов – почетен член на журито, ще определи победителите в категория „Пеене“.

В раздел „Изобразително изкуство“ ще журират Елена Великова – изкуствовед и Ралица Карагьозова – културолог. В категория „Литература“ – Калина Грънчарова – журналист и Светлана Петкова – учител.

Финалистите ще бъдат отличени с дипломи, статуетки, предметни или парични награди. Ще бъдат връчени специална награда на вицепрезидента, награда на Община Русе, награда на Сдружение „Обичам, мечтая, творя“, както и голямата награда „Коледна звезда“. Предвидени са и отличия за първо, второ и трето място във всички категории и възрастови групи, както и допълнителни специални и поощрителни награди.

Галаконцертът на лауреатите ще започне на 13декември от 18.30 часа в Голяма зала на Доходното здание. В програмата ще участват балет „Импулс“ при Общински младежки дом – Русе и ДЮФА „Зорница“ при ОбДЦКИ – Русе.

Входът за събитието е свободен.

