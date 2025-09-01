Поредни две кампании по предаване на опасни битови отпадъци организира Община Плевен

Община Плевен организира поредни инициативи за събиране на опасни битови отпадъци чрез мобилен събирателен пункт на 3 септември 2025 г., сряда, и на 30 септември 2025 г., вторник, от 9.00 до 15.30 часа на паркинга на ул. „Дойран“ (до сградата на НАП – Плевен).

Гражданите на Плевен ще имат възможност да предадат безвъзмездно опасни отпадъци, генерирани в ежедневието. Сред тях са лекарства с изтекъл срок на годност, отпадъци от спирачни и антифризни течности, абсорбенти, филтърни материали; живачни термометри, живак и живаксъдържащи уреди и материали; пестициди и др. препарати за борба с вредители, киселини, основи и фотографски химични вещества; перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества, дезинфектанти; негодни батерии и акумулатори; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила, мастила; замърсени опаковки от горепосочените продукти.

Неправилното съхранение на изброените опасни отпадъци и тяхното нерегламентираното изхвърляне или опитите за самоволно обезвреждане могат да причинят сериозна вреда на околната среда и човешкото здраве.

Кампанията е насочена към битови отпадъци и няма да приема материали, образувани от аптеки, училищни лаборатории, земеделски кооперации и фирми.

Инициативата се организира съгласно договор за междуобщинско сътрудничество, сключен между Община Плевен и Община Левски, и е част от общите усилия за поддържане на екологично чиста среда.

