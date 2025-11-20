От днес старозагорци гласуват кой да вземе престижния приз „Добрият самарянин“

Номинациите са 10, а тържествената церемония ще се състои на 19 декември в Операта

От днес до полунощ на 27 ноември 2025 г. всеки старозагорец може да се запознае с номинациите на добротворците в сайта samaritans.bg и чрез бутона „Гласувам“, специално поставен във всяко предложение, да отличи своя пример. Това оповестиха днес от Сдружение „Самаряни“, учредител на годишните награди за добротворство.

„Отличието на общността „Добрият Самарянин“ представя избора на нашата общност за добротворство, което обединява и мобилизира, което ни предизвиква следващия път и ние да реагираме“, поясниха още от сдружението.

Ето и имената на номинираните през тази година:

Десислава Стойкова с нестихваща благотворителна подкрепа на хора в нужда;

Даниел Стоянов от Варна, който открива и, без да се поколебае, връща при семейството му в Стара Загора издирвания в продължение на няколко дни млад човек;

Яна Димитрова , която приема „различните деца“ като свои и счита за своя мисия по-лесното им приобщаване в обществото;

Петя Дикова , която не може да подмине чуждата болка и заедно с доброволци и дарители от групата „Помощ на хора в нужда Стара Загора“ подкрепя възрастни, деца и техните семейства;

Боен клуб „Атила“ – хората, които не се уморяват да правят добро и предават важните уроци на деца и младежи, за да има по-добро бъдеще;

Детска градина № 55 „Незабравка“ , с. Хан Аспарухово, в която всички вярват, че… една добрина на ден прави света необикновен и затова носят топлина и надежда на болните;

Детска градина № 7 „Светулка“ , гр. Стара Загора, в която на първия учебен ден всички заедно избират да подарят надежда вместо цвете;

Христо Денев и Иван Иванов от гр. Казанлък, които откриват на улицата голяма сума пари и ги предават в полицията, без да се поколебаят;

Момчетата от Сдружение „Брат за брата“ , които за пореден път се отзовават при стихиен пожар и помагат на младо семейство, изгубило своя дом в бедствието;

Учениците от VIII „г“ до XII „г“ и XII „в“ клас от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и техният преподавател Силвия Дончева , които заедно реализират благотворителна инициатива в подкрепа на самотни майки и бащи от различни страни.

Церемонията по връчването на годишните награди „Добрият Самарянин“, която ще премине под мотото „15 години заедно разказваме истории за ДОБРОтата“, ще се проведе на 19 декември 2025 г. Началният час е 19.00, а мястото – в Държавна опера – Стара Загора.

Всеки старозагорец, желаещ да бъде гост на церемонията, е необходимо да заяви своята покана в централния офис на Сдружение „Самаряни“, на тел. 0878/394-224, 042/621-083, или онлайн, в социалните мрежи.

Носители на статуетката „Добрият самарянин“ за 2024 г. бяха безстрашните мъже от с. Калитиново Илия Динев, Мойсей Дичев, Динко Илиев и Стоян Маринов, хвърлили се да спасят 73-годишен старец от пожар в дома му. Те получиха голямата награда от ръцете на зам.-кмета на Община Стара Загора Павлина Делчева. „Да си добър е лесно, нещо повече – аз лично мисля, че да си добър е нашето естествено човешко състояние. Но да бъдеш добър, забравяйки себе си, това вече е нещо изключително!“, изтъкна тогава на сцената пред победителите зам.-кметът Павлина Делчева.

Facebook

Twitter



Shares