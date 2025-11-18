Музиката оживява в предстоящите празници „Петко Стайнов” 2025 в Казанлък
Предстои началото на тазгодишните музикални празници „Петко Стайнов”- едно от най-важните културни събития с местен и национален характер в Община Казанлък.
Традиционните празници, свързани с живота и творчеството на композитора се организират от Община Казанлък и Фондация Петко Груев Стайнов и ежегодно представят богата културна програма. Тази година в рамките на музикални празници „Петко Стайнов” ще имаме възможност да се насладим на следните събития:
От 22 до 29 ноември в Музей на фотографията в Казанлък гражданите и гостите на града ще могат да видят изложба, посветена на 150-та годишнина от рождението на композитора Добри Христов.
На 27 ноември от 17:30 часа в Галерия „Иван Милев“ ще се проведе „Заедно В изкуството“ – работилница за изкуство на възпитаници от Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Aкадемик Дечко Узунов“
На 28 ноември от 17:30 часа в Дом „Петко Стайнов“ ни очаква музикална киновечер посветена на Академик Петко Стайнов.
На 29 ноември от 13:00 часа в Музей на фотографията ще се състои представяне на сборник на Добри Христов и прожекция на филм за композитора.
Акцент в тазгодишната програма е провеждането на VIII-ми Национален хоров фестивал „ Петко Стайнов” 2025 с участието на:
* Женски камерен хор „Златна лира“, гр. Търговище с диригент Илиана Иванова.
* Смесен хор „Царевец“, гр. Велико Търново с диригент проф. д-р Божанка Моцинова.
* Смесен хор „Родни звуци“, гр. Шумен с диригент проф. д-р Николай Андриянов.
* Камерен хор „Маестро Георги Атанасов“, гр. Карлово с диригент Първолета Юнакова.
* Мъжки хор „Свети Иван Рилски“, гр. Дупница с диригент Мила Наумова.
* Смесен хор „Добруджански звуци“, гр. Добрич с диригент Елвира Пастърмаджиева.
От 18 часа ще се състои официално награждаване на победителите в Национален хоров фестивал „Петко Стайнов“.
На 30 ноември от 11 часа в Исторически музей „Искра“ ни очаква концерт на Национално музикално училище „Любомир Пипков“, гр. София.
От 16 часа отново в Исторически музей „Искра“- клавирен концерт на Ромео Смилкова, Велислава Стоянова и Мартин Дафинов.
На 1 декември в 10:30 часа пред паметника на Петко Стайнов в двора на Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“ ще бъдат поднесени цветя.
От 28 ноември до 1 декември Казанлък ще звучи с музиката на Петко Стайнов, като произведения на композитора ще оживеят в обществените пространства на града- на открито, в обществения транспорт, в търговски обекти и други места, където музиката се среща с ежедневието.