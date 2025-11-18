Музиката оживява в предстоящите празници „Петко Стайнов” 2025 в Казанлък

Предстои началото на тазгодишните музикални празници „Петко Стайнов”- едно от най-важните културни събития с местен и национален характер в Община Казанлък.

Традиционните празници, свързани с живота и творчеството на композитора се организират от Община Казанлък и Фондация Петко Груев Стайнов и ежегодно представят богата културна програма. Тази година в рамките на музикални празници „Петко Стайнов” ще имаме възможност да се насладим на следните събития:

От 22 до 29 ноември в Музей на фотографията в Казанлък гражданите и гостите на града ще могат да видят изложба, посветена на 150-та годишнина от рождението на композитора Добри Христов.

На 27 ноември от 17:30 часа в Галерия „Иван Милев“ ще се проведе „Заедно В изкуството“ – работилница за изкуство на възпитаници от Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Aкадемик Дечко Узунов“

На 28 ноември от 17:30 часа в Дом „Петко Стайнов“ ни очаква музикална киновечер посветена на Академик Петко Стайнов.

На 29 ноември от 13:00 часа в Музей на фотографията ще се състои представяне на сборник на Добри Христов и прожекция на филм за композитора.

Акцент в тазгодишната програма е провеждането на VIII-ми Национален хоров фестивал „ Петко Стайнов” 2025 с участието на:

* ﻿﻿Женски камерен хор „Златна лира“, гр. Търговище с диригент Илиана Иванова.

* ﻿﻿Смесен хор „Царевец“, гр. Велико Търново с диригент проф. д-р Божанка Моцинова.

* ﻿﻿Смесен хор „Родни звуци“, гр. Шумен с диригент проф. д-р Николай Андриянов.

* ﻿﻿Камерен хор „Маестро Георги Атанасов“, гр. Карлово с диригент Първолета Юнакова.

* ﻿Мъжки хор „Свети Иван Рилски“, гр. Дупница с диригент Мила Наумова.

* Смесен хор „Добруджански звуци“, гр. Добрич с диригент Елвира Пастърмаджиева.

От 18 часа ще се състои официално награждаване на победителите в Национален хоров фестивал „Петко Стайнов“.

На 30 ноември от 11 часа в Исторически музей „Искра“ ни очаква концерт на Национално музикално училище „Любомир Пипков“, гр. София.

От 16 часа отново в Исторически музей „Искра“- клавирен концерт на Ромео Смилкова, Велислава Стоянова и Мартин Дафинов.

На 1 декември в 10:30 часа пред паметника на Петко Стайнов в двора на Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“ ще бъдат поднесени цветя.

От 28 ноември до 1 декември Казанлък ще звучи с музиката на Петко Стайнов, като произведения на композитора ще оживеят в обществените пространства на града- на открито, в обществения транспорт, в търговски обекти и други места, където музиката се среща с ежедневието.

