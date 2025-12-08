понеделник, декември 8, 2025
Кметът на Пещера с поздрав към СУ „Св. Климент Охридски“

По повод патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски“ кметът на Община Пещера Йордан Младенов изпрати поздравителен адрес до преподавателите, учениците и ръководството на учебното заведение.

В посланието си градоначалникът отправи сърдечни пожелания за здраве, упоритост и вдъхновение към всички, свързали съдбата си с училището.

Младенов изрази своята признателност към учителите за техния професионализъм и всеотдайност, които, по думите му, са в основата на успехите на учениците. Той подчерта и важната роля на родителите, чието съдействие и подкрепа допринасят за създаването на стабилна и мотивираща образователна среда.

„В празничния ден пожелавам на целия училищен екип здраве, креативност и вдъхновение, които да ви донесат нови, високи постижения по пътя на знанието“, посочва кметът в поздравителния адрес.

„Поздравявам Ви по случай Патронния празник на Средно училище ,,Свети Климент Охридски” гр.Пещера.

Училището носи името на една светла личност, символ на неугасимия стремеж към просвета и духовност. Неговите многобройни успехи се градят на високия професионализъм на ръководството и отличния педагогически екип, който съхранява Климентовия дух и се стреми да развива училищната институция като съвременен, новаторски център на знание и духовност.

Уважаеми учители, имате мисията не само да обучавате, но и да възпитавате истински личности. Продължавайте да бъдете вдъхновени стожери на духовността. Предавайте своите знания, умения, любовта си към науката и българските традиции на ученици. Желая Ви здраве, отдаденост на благородната ви професия и професионално удовлетворение.

Мили ученици, следвайте своите учители. С труд и амбиция покорявайте върховете на знанието. В училището ще получите не само умения и компетентности, то ще ви научи да бъдете добри хора. Бъдете здрави, учете се усърдно и превръщайте мечтите си в реалност.

В празничния ден пожелавам на целия училищен екип здраве, креативност и вдъхновение, които да ви донесат нови, високи постижения по пътя на знанието.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

град Пещера

08.12.2025 г.

