Кметът на Пещера с поздрав към СУ „Св. Климент Охридски“
По повод патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски“ кметът на Община Пещера Йордан Младенов изпрати поздравителен адрес до преподавателите, учениците и ръководството на учебното заведение.
В посланието си градоначалникът отправи сърдечни пожелания за здраве, упоритост и вдъхновение към всички, свързали съдбата си с училището.
Младенов изрази своята признателност към учителите за техния професионализъм и всеотдайност, които, по думите му, са в основата на успехите на учениците. Той подчерта и важната роля на родителите, чието съдействие и подкрепа допринасят за създаването на стабилна и мотивираща образователна среда.
„Поздравявам Ви по случай Патронния празник на Средно училище ,,Свети Климент Охридски” гр.Пещера.
Училището носи името на една светла личност, символ на неугасимия стремеж към просвета и духовност. Неговите многобройни успехи се градят на високия професионализъм на ръководството и отличния педагогически екип, който съхранява Климентовия дух и се стреми да развива училищната институция като съвременен, новаторски център на знание и духовност.
Уважаеми учители, имате мисията не само да обучавате, но и да възпитавате истински личности. Продължавайте да бъдете вдъхновени стожери на духовността. Предавайте своите знания, умения, любовта си към науката и българските традиции на ученици. Желая Ви здраве, отдаденост на благородната ви професия и професионално удовлетворение.
Мили ученици, следвайте своите учители. С труд и амбиция покорявайте върховете на знанието. В училището ще получите не само умения и компетентности, то ще ви научи да бъдете добри хора. Бъдете здрави, учете се усърдно и превръщайте мечтите си в реалност.
В празничния ден пожелавам на целия училищен екип здраве, креативност и вдъхновение, които да ви донесат нови, високи постижения по пътя на знанието.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера
град Пещера
08.12.2025 г.