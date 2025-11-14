Изложбата „Звездни катедрали“ на Георги Динев ще ви поведе на едно духовно пътешествие

Изложбата „Звездни катедрали“ на Георги Динев изгражда свят, в който цветът е архитект, а светлината – строител на невидими вселени.

Неговите катедрали – едновременно ефирни и заземени – се издигат като мостове между небето и земята, между духовното и материалното, между търсенето на смисъл и ежедневната реалност.

В тези платна вертикалността не е просто композиционна ос, а порив нагоре, израз на човешкото желание да надскочи видимото. Едновременно с това богатите цветови пластове и меките линии напомнят, че всяка катедрала започва от земята – от човешкия жест, от ръката, която рисува, от корена на вътрешния свят.

Творбите съчетават възвишеност и топлина, съзерцание и движение. Те са врата, през която зрителят преминава, за да открие собственото си пространство между духовното и земното.

Изложбата се открива на 18 декември, в 17.30 часа в Галерия „Неси“.

