Информационна среща за екологично отопление ще се проведе гр. Благоевград

На 1 октомври 2026 г. (четвъртък) от 17:30 ч. в Общностния център за уязвими групиОбщина Благоевград организира информационна среща с жителите на квартала, посветена на възможностите за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-съвременни, щадящи околната среда и по-икономични алтернативи.

По време на срещата експерти от общинската администрация ще представят подробно условията за кандидатстване, необходимите документи и етапите на изпълнение на проекта. Присъстващите ще могат да получат индивидуални консултации и помощ при попълването на заявления за безвъзмездна подмяна на уредите си с климатици, термопомпи или печки на пелети.

Инициативата цели да подпомогне домакинствата, като същевременно допринесе за намаляване на замърсяването на въздуха и разходите за отопление.

Предвидено е и предоставяне на фотоволтаични системи до 4 kW на енергийно уязвими домакинства, които са получавали целева помощ за отопление през предходния или настоящия зимен сезон.

Следващата подобна среща ще се състои на 8 октомври 2026 г. (четвъртък) в Младежки център Благоевград, където отново ще бъдат представени възможностите за включване в проекта и конкретните стъпки за кандидатстване.

Подмяната на старите отоплителни системи е част от усилията на Община Благоевград за по-чист въздух, по-здравословна градска среда и устойчиво развитие.

Допълнителна информация, както и образци на необходимите документи, са достъпни на: https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh

Проект № BG16FFPR002-5.002-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“, изпълняван по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.