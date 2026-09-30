сряда, септември 30, 2026
Последни:
Региона

Община Русе събира предложения за нови места за засаждане на дървета

Недялко Тенев

От днес до 16 октомври гражданите могат да предлагат места на територията на община Русе, на които според тях е подходящо да бъдат засадени нови дървета.

Инициативата е на местната администрация и дава възможност на жителите да посочат конкретни места, където засаждането на дървета би допринесло за по-добра и по-зелена среда. Предложенията могат да се изпращат на ecology@ruse-bg.eu, като е необходимо да бъдат посочени точните локации. Препоръчително е да се предостави и снимков материал, който да даде по-ясна представа за конкретния участък.

Всяка подадена идея ще бъде разглеждана от специалисти. Те ще преценяват дали конкретният терен е подходящ за засаждане на дърво, като ще бъдат взети под внимание наличната инфраструктура, подземните комуникации, съществуващата растителност и други особености на мястото. Така гражданските предложения ще бъдат съобразени с реалните условия на терен и с възможностите за устойчивото развитие на новата растителност

Община Русе насърчава гражданите да се включат с конкретни предложения за повече зеленина в града и населените места от общината.

Pin It on Pinterest