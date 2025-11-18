Градски стадион „Тунджа“ в Ямбол ще бъде открит с нов облик

На 20 ноември 2025 г. от 15:00 часа на Градски стадион „Тунджа“ ще се проведе публично събитие „Откриване“ на обновената сграда по проект „Прилагане на енергоефективни мерки на Градски стадион „Тунджа“, гр. Ямбол“, договор № BG-RRP-4.020-0267-C02 за безвъзмездна финансова помощ.

Проектът е финансиран по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и Европейския съюз – NextGenerationEU. Непосредствено след церемонията ще се проведе и пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от реализираните дейности по проекта.

Общата стойност на проекта е 2 168 065,36 лв., от които 205 485,60 лв. са съфинансиране от бюджета на Община Ямбол. Изпълнител на дейностите по инженеринг е Обединение „Имсти – Ерго инженеринг“ ДЗЗД – Ямбол.

Изпълнител на дейностите по оценка на съответствието и строителен надзор е „Васстрой – Консулт“ ООД, гр. Бургас. По проекта са приложени енергоефективни мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградата на Градски стадион „Тунджа“. Изпълнението на проекта допринася както за подобряване на качеството на вътрешната среда, така и за намаляване на общата консумация на енергия, в пълно съответствие със съвременните стандарти за устойчиво строителство и енергийна ефективност. Изпълнената нова ОВК инсталация допринася за намаляване на въглеродния отпечатък на сградата чрез използване на високоефективни технологии и възможност за автоматизиран контрол. След реализирането на мерките сградата е класифицирана в клас „А“, като съответства на минималните нормативни изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ съгласно Закона за енергийната ефективност.

Изпълнените дейности подобряват условията за практикуване на различни видове спорт – баскетбол, волейбол, борба, бокс, джудо, карате, кикбокс, вдигане на тежести, лека атлетика и футбол. Обновената спортна база ще стимулира повече деца и младежи да спортуват и ще подпомогне възпитаването на спортна култура сред гражданите на община Ямбол.

