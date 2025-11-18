вторник, ноември 18, 2025
Последни:
Региона

Градски стадион „Тунджа“ в Ямбол ще бъде открит с нов облик

Редактор

На 20 ноември 2025 г. от 15:00 часа на Градски стадион „Тунджа“ ще се проведе публично събитие „Откриване“ на обновената сграда по проект „Прилагане на енергоефективни мерки на Градски стадион „Тунджа“, гр. Ямбол“, договор № BG-RRP-4.020-0267-C02 за безвъзмездна финансова помощ.

Проектът е финансиран по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и Европейския съюз – NextGenerationEU. Непосредствено след церемонията ще се проведе и пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от реализираните дейности по проекта.
Общата стойност на проекта е 2 168 065,36 лв., от които 205 485,60 лв. са съфинансиране от бюджета на Община Ямбол. Изпълнител на дейностите по инженеринг е Обединение „Имсти – Ерго инженеринг“ ДЗЗД – Ямбол.
Изпълнител на дейностите по оценка на съответствието и строителен надзор е „Васстрой – Консулт“ ООД, гр. Бургас. По проекта са приложени енергоефективни мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградата на Градски стадион „Тунджа“. Изпълнението на проекта допринася както за подобряване на качеството на вътрешната среда, така и за намаляване на общата консумация на енергия, в пълно съответствие със съвременните стандарти за устойчиво строителство и енергийна ефективност. Изпълнената нова ОВК инсталация допринася за намаляване на въглеродния отпечатък на сградата чрез използване на високоефективни технологии и възможност за автоматизиран контрол. След реализирането на мерките сградата е класифицирана в клас „А“, като съответства на минималните нормативни изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ съгласно Закона за енергийната ефективност.                                                 

Изпълнените дейности подобряват условията за практикуване на различни видове спорт – баскетбол, волейбол, борба, бокс, джудо, карате, кикбокс, вдигане на тежести, лека атлетика и футбол. Обновената спортна база ще стимулира повече деца и младежи да спортуват и ще подпомогне възпитаването на спортна култура сред гражданите на община Ямбол.

Интересно от мрежата

Вижте още

За сряда се отлага затварянето за движение на участък от ул. „Иван Вазов“ заради доставка на медицинско оборудване 

Редактор

Сценографска изложба в Стара Загора даде началото на 14-ото издание на „ПИЕРО“

Редактор

Общинският съветник Стоян Руйков скочи на кмета на Петрич: Къде „потъват” парите на „Беласица?

Редактор

Pin It on Pinterest