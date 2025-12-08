Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас ще предостави качествена грижа за децата и спокойствие за родителите

Строителството на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас навлиза в своя финален етап.

Това е исторически момент за региона, тъй като тя ще предостави интегрирана, специализирана и съвременна педиатрична грижа за децата и спокойствие за родителите.

Скоро ще бъдат подадени документи за получаване на разрешение за дейност и за сключване на договор с НЗОК, което означава, че реален прием на пациенти може да има през първите месеци на 2026 г.

От миналата година започна подаването на кандидатури от всички сфери на дейност на болницата – медицински и немедицински специалисти. Към момента те са 420. Вече започнаха и събеседвания с кандидатите, които са заявили своето желание да бъдат част от екипа на МБАЛДБ „Св. Анастасия“. След като приключат по-голямата част от срещите, ще започне публикуване на информация за свободните места в Бюрото по труда – за немедицинския персонал и чрез информационните канали на общината и на детската болница – за всички свободни места.

Всички, които се интересуват от работа в детската болница, все още могат да подадат своите кандидатури – автобиография и мотивационно писмо в свободен текст, на следния email: demografia@burgas.bg.

Част от дейностите в проекта за създаване на нов модел на здравна грижа за деца са насочени към медицинските и немедицинските специалисти, като предстои те да бъдат приложени първо в бургаската детска болница. Предвижда се осигуряване на по-добри условия за работа – за отделните групи работещи са разработени различни социални пакети, които да превърнат детската болница в желано и сигурно място за работа и развитие.

Друга част от усилията са насочени към осигуряване на нови възможности за професионалното развитие и продължаващо обучение в България и в чужбина, както и в симулационния център, който предстои да бъде създаден в детската болница.

Общо 18 общини, 9 болници, 10 ДКЦ, над 100 кабинета, стотици лекари, Бургаският държавен университет, неправителствени организации се обединяват да работят за по-доброто здраве на децата от Югоизточна България по проект „Нов модел на детска здравна грижа в ЮИРУ“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“. В 18-те общини живеят над 80 % от населението в четирите области – Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Целта е тези здравни услуги в тях да са еднакво достъпни.

Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести ще има 142 легла и педиатрично Спешно отделение, и се намира в общ медицински комплекс в кв. „Зорница“ заедно с УМБАЛ – Бургас, и Регионалния център по трансфузионна медицина и ДКЦ 1.

Обсъждането на концепцията започва преди повече от 5 г. с идентифициране на дефицитите и потребностите в здравеопазването за деца в целия регион. От проучванията става ясно, че освен липса на специализирана медицинска грижа за деца и ученици, който е валиден за цялата страна, в Югоизточния регион се наблюдава и отчетлива диспропорция в разпределението на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, което води до силно затруднен достъп до качествени здравни услуги в по-малките и отдалечени места.

Новият подход в изразходване на средствата от ЕС в периода 2021 – 2027 г. чрез реализиране на интегрирани инвестиции по места, съобразени с местните специфики и проблеми, почива на необходимостта от обединяване на усилията и ресурсите за постигане на общи цели и ефективно използване на потенциала на конкретната територия.

Затова в проекта са предвидени две групи мерки, които да се реализират във всички общини партньори от региона. Първата група е насочена към подобряване на координацията между всички участници в системата на здравеопазването чрез създаването на координационен център в детската болница „Св. Анастасия“, който ще свърже различните структури и ще подпомага обмена на здравна информация между тях, звената за извънболнична помощ и останалите регионални и национални болници.

Другата важна задача на центъра е да оказва подкрепа на родителите при необходимост от лекарска грижа, като предлага 24-часова консултация при необходимост. Втората група мерки е насочена към създаване на общи за всички общини програми за профилактика на децата с единен профилактичен календар и осигуряване на мобилни екипи, които да правят прегледите по места – дори там, където това е по-трудно осъществимо поради липса на кадри.

Предвидени са и дейности, насочени към подобряване на съществуващата здравна инфраструктура чрез инвестиции в практики за извънболнична помощ, детските отделения в общински болници и в довеждащата пътна инфраструктура. Целта е да се постигне по-добра и най-вече дружелюбна среда за лечението на децата в региона, с грижа за тях и техните родители.

