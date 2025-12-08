Детски коледарски празник дава началото на изключителния фестивал „Ямболски коледарски буенек“
Детски коледарски празник ще даде по традиция началото на уникалния фестивал „Ямболски коледарски буенек“.
Тринадесет куди на малчугани на възраст от 4 до 12 години репетират усилено от месеци танца на ямболските коледари, който няма аналог в страната. На 15 декември от 10:00 часа на сцената в зрителната зала на община Ямбол ще излязат над 200 малки коледари от детските градини „Пламъче“, „Щастливо детство“, „Червената шапчица“, „Слънце“, „Пролет“, „Валентина“ и „Биляна“, от Обединено училище „Д-р Петър Берон“ и основните училища „Йордан Йовков“ и „Любен Каравелов“, както и от детските групи „Квартал Боровец“ и „Багера“ към Народно читалище „Зора-1945“.
Детският коледарски празник, организиран от Община Ямбол и Общински детски комплекс, няма състезателен характер. Неговата цел е детските групи да представят максимално близо до автентичния му вид характерния за Ямбол начин на коледуване – с песни, наричания и специфичния за страната ни коледарски танц.