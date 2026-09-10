Българка е сред 15-те финалисти в глобална инициатива на UNESCO за хората и природата

Кристина Ангелова представи пред международна публика история за невидимия свят на пчелите, заснета в Биосферен парк „Червената стена“

Българската фотографка и документалист Кристина Владимирова Ангелова е сред 15-те финалисти в глобалната инициатива „Capture the Future: Global Youth Storytelling Initiative for People and Nature“, организирана от Програмата „Човекът и биосферата“ (MAB) на UNESCO и технологичната компания vivo.

Ангелова е единственият представител на България и на Източна Европа сред финалистите, избрани от 13 държави. За конкурса са подадени над 700 кандидатури от 98 страни, свързани с повече от 120 биосферни парка от световната мрежа на UNESCO.

Българката участва с проекта си „Bee Life“, заснет в Биосферен парк „Червената стена“. Той разказва за пчелите и начина, по който те възприемат света, включително светлинни сигнали в ултравиолетовия спектър, които остават невидими за човешкото око.

В центъра на историята е пчелар с над 15 години опит, преместил кошерите си от райони с интензивно земеделие в защитената територия. Проектът включва и образователна къщичка с наблюдателни кошери зад стъкло, чрез които посетителите могат да проследят живота на пчелното семейство, без да го безпокоят.

След класирането си Ангелова участва в едноседмичен творчески лагер в италианския биосферен резерват Appennino Tosco-Emiliano. Там финалистите работят по фотографски и видеопроекти, използвайки единствено мобилни телефони.

В края на програмата българката представя три произведения – фотография със звуков пейзаж, серия от девет снимки и кратко видео, посветени на връзката между човека и природата.

Кристина Ангелова е партньор на Биосферен парк „Червената стена“. Завършила е във Великобритания University of Greenwich и Arts Academy London, а по-късно продължава образованието си в Нов български университет в специалност „Артист-фотограф“. Нейни фотографии и документални филми са отличавани и селектирани в национални и международни конкурси и фестивали.

От РИОСВ – Пловдив определят участието ѝ в инициативата като възможност Биосферен парк „Червената стена“ и неговата партньорска мрежа да бъдат представени пред международна публика чрез темите за биоразнообразието, образованието и устойчивото взаимодействие между хората и природата.