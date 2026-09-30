19-ият Международен литературен фестивал в Русе се открива под наслов „Гласът на разума“

На 3 октомври /събота/ от 17:30 ч. в Дом „Канети“ ще бъде даден официалният старт на 19-ото издание на Международния литературен фестивал. Събитието се организира от Международно дружество „Елиас Канети“ с подкрепата на Програма „Култура“ на Община Русе.

В продължение на девет дни – от 3 до 11 октомври, Русе отново ще се превърне в събирателна точка за водещи български и европейски автори. Културният форум, който вече почти две десетилетия утвърждава международното си присъствие, ще проведе своите литературни вечери в пространствата на Дом „Канети“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Университетската библиотека на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Тазгодишното издание поставя във фокуса си важни обществени и философски теми като миграцията и принадлежността, паметта и историческата травма, идентичността и разселването, съотношението между виртуалното и реалното, както и диалога между литература, журналистика и кино.

Публиката ще има възможност да се срещне с автори и поети от Германия, сред които Ели Унру, Йехона Кичай и Румяна Еберт, с Ксавер Байер от Австрия, Елизабета Питулкова от Северна Македония, както и с Рамона Болдижар и Богдан Коша от Румъния. Българското участие включва изявени писатели, журналисти и изследователи като Здравка Евтимова, Теодора Димова, Борис Минков, Нели Пигулева, Бисера Занкова, Иво Инджов и Христина Соколова, които ще представят новите си романи, студии, литературни списания и научни трудове.

Специален акцент в програмата е премиерата на най-новото издание на издателство „Елиас Канети“ – „Гласовете на Маракеш. Записки след едно пътуване“ от Елиас Канети, което излиза за първи път в България. В две от фестивалните вечери ще бъдат прожектирани и филми – документална лента на режисьора Станимир Трифонов и игрален филм, създаден от децата от Лятната филмова академия „Филмари 2026“ – Русе.

Организаторите канят всички жители и гости на града да споделят празничните литературни вечери. Подробната програма с точните места и начални часове е публикувана на официалниясайт на дружеството.