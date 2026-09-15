1387 първокласници прекрачват училищния праг в Русенско през новата учебна година

Областният управител проф. Любомир Владимиров призова учениците да бъдат свободни, смели и уверени, а учителите – да продължават своята обществена мисия

Общо 1387 първокласници започват новата учебна година в област Русе, показват данните на Регионалното управление на образованието. От тях 1031 са в град Русе, а в цялата община броят им достига 1093.

Общият брой на учениците от I до XII клас в региона е 18 070, разпределени в 64 училища. За сравнение, през миналата учебна година учениците са били 18 268.

По повод първия учебен ден областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров отправи поздрав към учениците, учителите и семействата им.

„Училището е мястото, в което младите хора получават знания, но и изграждат ценностите, характера и уменията, с които утре ще определят посоката на България“, подчерта проф. Владимиров.

Според него образованието трябва да остане сред основните стратегически приоритети на страната, а държавата последователно да подкрепя училищата, преподавателите и младите таланти.

По-малко първокласници в сравнение с предходни години

Данните показват спад в броя на децата, които за първи път прекрачват училищния праг. През учебната 2023/2024 г. първокласниците в Русенско са били 1540, докато сега са 1387. В град Русе през миналата учебна година те са били 1110, а през настоящата са 1031.

В обръщението си областният управител отдели специално внимание и на ролята на преподавателите.

„Да бъдеш учител не е просто професия, а отговорност и обществена мисия. Продължавайте да бъдете пример за своите ученици“, заяви проф. Владимиров.

Към младите хора той отправи послание да уважават своите учители, да ценят българския език и история и да не се отказват от стремежа си да бъдат достойни граждани.