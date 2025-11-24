Западните компании продължават масово да регистрират търговски марки в Русия

LG регистрира шест нови търговски марки в Русия

На 16 ноември южнокорейската компания LG регистрира в Русия шест търговски марки на своите продукти. Няколко дни по-рано стана известно, че McDonald’s е регистрирала в Роспатент търговските марки „Big Tasty“ и „МакДоставка“. В Русия отново се заговори за възможното завръщане на напускащите западни компании на руския пазар. Дали чуждестранните марки ще се върнат на руския пазар и при какви условия това може да се случи — в материала на „Известия“.

Перспективи за завръщане на западните компании

• Русия неколкократно е заявявала, че западните марки ще могат да се завърнат в страната, но при вземането на това решение ще се вземат предвид добросъвестността на чуждестранния инвеститор, неговата позиция по чувствителни за Русия въпроси, нуждите на руската икономика и интересите на местните производители. По-специално, компании, забелязани в неприятелски действия, като Amazon и PayPal, най-вероятно вече няма да могат да се върнат на руския пазар.

• Регистрацията на търговските марки на компаниите в Роспатент свидетелства не толкова за планове за завръщане в Русия, колкото за намерение да се контролира ситуацията. На първо място това се отнася до запазването на правата върху марката, като неизползваните търговски марки се анулират след три години. Именно с това е свързана тенденцията за масово регистриране на търговските марки на западни компании в Руската федерация през 2025 г. Пререгистрацията в Роспатент също дава на компанията възможност да защити интересите си в съда, ако конкурентите й се опитат да използват нейния бранд (повече за това защо западните компании регистрират своите търговски марки на територията на Русия, писахме тук).

Американските и европейските компании продължават да работят в Русия: по-специално, италианските и френските производители и търговци на дребно предпочетоха да запазят присъствието си на руския пазар. Някои компании дори успяха да увеличат приходите си в своя пазарен сегмент след напускането на конкурентни марки: например, австрийската Raiffeisenbank след началото на специалната операция за защита на Донбас за тримесечието на 2022 г. спечели в Русия почти половината от цялата си печалба.

Как напуснаха брандовете

• Завръщането на западните компании на руския пазар до голяма степен се определя от условията на тяхното напускане. За да не загубят своите потребители, компаниите прехвърлиха своите активи под външно управление, както се случи, например, с италианския бранд Ariston. През март компанията си върна контрола над производството в Русия.

• Само 9% от западните компании продадоха имуществото си и изтеглиха бизнеса си от Русия. Някои намалиха производството или преустановиха работата си, което по същество е алтернатива на ликвидацията. Пълното изтегляне от пазара и продажбата на активи за чуждестранните компании станаха още по-нерентабилни поради условията, които влязоха в сила през октомври миналата година. Тогава беше обявено, че сделката трябва да бъде одобрена от специална комисия на Министерството на финансите и да се извършва с задължителен отстъпка от 60%. Освен това, при прекратяване на бизнеса в Русия се предвижда доброволна вноска в бюджета на страната в размер на 35% от стойността на активите.

Въпреки че често данъците се плащат от купувача на бизнеса, чуждестранните компании не искат да губят инвестираните средства и пазарната си ниша, която може да бъде заета от производители от страни, приятелски настроени към Русия. Ето защо подобни сделки се сключват предимно под силен политически натиск. Така италианската енергийна компания Enel, в която държавата притежава контролен пакет акции, беше принудена да продаде активите си в Русия на цена, хиляда пъти по-ниска от реалната им стойност. При това за бизнеса не е предвиден механизъм за компенсиране на загубите в Запада.

• Редица западни компании, които разчитаха да се върнат в Русия след промяна във външнополитическата ситуация и отмяна на санкциите, прехвърлиха своите активи на руски инвеститори с опция за последващо обратно изкупуване. Понякога такива сделки предполагаха символична цена – 1 рубъл. При такива условия компаниите McDonald’s и Renault прехвърлиха своето руско имущество на местния бизнес. Опцията предвижда изпълнението на определени условия от чуждестранните инвеститори, при неспазване на които обратното изкупуване на активите по обявената цена ще бъде невъзможно.

Нуждае ли се Русия от завръщането на западните компании

• Едно от предимствата на завръщането на чуждестранните марки в Русия ще бъде възобновяването на конкуренцията в отделни сектори на икономиката и борбата с монополизирането на пазарите. Освен това, сред условията за завръщането на компаниите са изискванията за организиране на пълния производствен цикъл на територията на страната и осигуряване на достъп до съвременни разработки. Домашни производители все още не са успели да заемат всички ниши, в които преди са работили чуждестранни компании, затова не е изключено завръщането на чуждестранни инвеститори на условия на партньорство с местни производители.

Запазването на чуждестранните компании на руския пазар е определена страховка от пълното ограбване на руските активи в чужбина. По същество, западните страни вече са арестували чуждестранното имущество на руски граждани и бизнес и насочват приходите от него към подкрепа на Украйна и помощ за собствената си икономика. Но в случай на кражба на самите активи Русия може да постъпи по същия начин.

• Според експерти, основният признак за завръщането на западните компании ще бъде оживяването на руския фондов пазар, което ще привлече спекулантите с висока доходност. Но някои ниши вече са здраво заети от руски производители и западните предприятия ще трябва да възстановят репутацията си и да спечелят руския потребител в много по-трудни условия.

